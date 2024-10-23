Рассмотрение дела могут приостановить до момента их демобилизации.

Обвиняемые в изнасиловании несовершеннолетней девочки на Закарпатье пытаются мобилизоваться в ряды украинской армии, чтобы избежать наказания.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила консультант благотворительного фонда "Голоса детей" Елена Пшеничная. По ее словам, двое обвиняемых достигли совершеннолетия, третьему должно исполниться 18 уже в ноябре. Вчера первые двое не явились на судебное заседание, поскольку якобы получили повестки и должны были явиться в Обуховский ТЦК:

"Да, друзья, вам не показалось. Именно Обуховский. Тот, что в Киевской области. Суд, значит, в Воловце, обвиняемые в Нижних Воротах, а порешали ребятам в Обухове. География солидарности!".

Пшеничная отмечает, что подозреваемые не имеют военного образования и не проходили срочную службу, поэтому их не могли мобилизовать без добровольного согласия. "В аккурат перед решающим судебным заседанием. То есть чуваки и их мамки сознательно пошли на этот шаг. Но не в родной ТЦК на Закарпатье, а через всю страну в Обухов", - написала она.

Видео дня

Женщина добавила, что именно через Обуховский Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 2023 году мобилизовали полицейских из Кагарлыка, обвиняемых в изнасиловании женщины.

Изнасилование девочки на Закарпатье

Напомним, в августе 2021 года в поселке Верхние Ворота трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку. Свои издевательства они сняли на видео, которое затем распространили среди одноклассников.

Воловецкий районный суд приговорил подозреваемых к пяти годам лишения свободы, но с испытательным сроком. Закарпатский апелляционный суд отменил этот приговор и назначил новое судебное разбирательство.

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