Сколько украинцев всегда общаются на украинском языке: новое исследование

62 процента украинцев в возрасте от 14 лет общаются на украинском языке в быту, на работе и во время учебы. Как сообщает корреспондент УНИАН, к такому выводу пришли авторы исследования о медиапотреблении украинцев. 21 апреля организаторы представили результаты в Киеве.

Исследование было проведено в феврале-марте 2026 года компанией Gradus по заказу Министерства культуры Украины и при поддержке БФ "МХП-Громада".

Как отметили представители исследовательской компании, 6 из 10 украинцев в повседневной жизни общаются на украинском языке. Обычно на украинском общаются 62% опрошенных, а на русском – 17%. Одинаково используют украинский и русский 19%. Еще 2% не смогли ответить.

На вопрос, на каком языке респонденты общались в детстве, 46% ответили, что на украинском; 31% – на русском языке; на обоих языках – 21%.

Иностранный контент

При этом, по данным исследования, зарубежный контент преимущественно потребляется молодежью. В частности, почти каждый шестой подросток потребляет англоязычный контент.

Ежедневно англоязычный контент потребляют 9% украинцев, а русскоязычный – 18%. Вместе с тем, несколько раз в неделю англоязычный контент потребляют 13% опрошенных, а русскоязычный – 19%.

Как отмечают исследователи, готовность украинцев платить за контент определяется не ценой, а удобством экосистемы.

В частности, респонденты платят за музыкальные сервисы Spotify, Youtube Music – потому что они удобны. Однако для видео опрошенные выбирают пиратство – не из-за нехватки денег, а из-за фрагментарности, ведь один сериал может быть на Netflix, другой – на Megogo, а третий недоступен вообще.

Что смотрят или слушают в фоновом режиме

Так, 45% опрошенных в фоновом режиме потребляют музыку (треки, клипы), 31% – сериалы и 28% – полнометражные и короткометражные фильмы. 20% – телемарафон новостей.

Другие результаты исследования

Исследователи выяснили, что половина украинцев (52%) не имеют платных подписок, так как им достаточно бесплатного контента. При этом для молодежи телевидение не существует как формат.

60% чаще всего просматривают развлекательный и информационный контент. Потребление контента в основном осуществляется через видеоплатформы.

Как выяснили исследователи, доверие к Telegram-каналам среди украинцев даже выше, чем к официальным государственным источникам. Telegram-каналам доверяют 39% опрошенных, официальным государственным источникам (сайты, страницы) – 34%, национальным телеканалам – 19%.

Методология исследования

Размер выборки был качественным (24 респондента) и количественным (2200 респондентов). Качественный метод сбора информации проводился в феврале, количественный – 13–19 марта.

Качественный сбор информации – полуструктурированные глубинные онлайн-интервью, количественный – самостоятельное заполнение анкеты в мобильном приложении Gradus.

Качественный – население Украины в возрасте 14–60 лет, количественный – мужчины и женщины от 14 лет, проживающие на территории Украины.

