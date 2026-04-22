Бизнес следует обязать приводить по 10 рекрутов за каждого забронированного, - нардеп

По словам депутата, это могут быть как украинцы, так и иностранцы.

Предприятия, которые хотят забронировать своих работников, можно обязать приводить в армию через рекрутинг по 3-10 добровольцев за каждого забронированного. Такую идею член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский озвучил в интервью UKRLIFE.TV.

Он, в частности, раскритиковал идею "экономического" бронирования, при котором сам работник или его работодатель мог бы банально заплатить за бронирование от мобилизации. По мнению Вениславского, такой подход нарушил бы один из конституционных принципов, гарантирующий равенство всех перед законом, независимо от достатка.

Учитывая это, нардеп предложил другую схему бронирования. Она несколько сложнее, но точно так же – как признал сам же Вениславский – по карману только богатым предприятиям.

"Если тот, кто имеет финансовую возможность, или предприятие, которое имеет финансовую возможность для того, чтобы забронировать одного своего работника, оно должно привлечь через рекрутинг, а не путем мобилизации, три, пять, 10 человек", – сказал он.

По словам депутата, это могут быть как украинцы, так и иностранцы.

"Это уже третий вопрос. То есть нужно показать, что предприятие заинтересовано в своих работниках, и оно не просто дает деньги, а приводит конкретных людей, которые готовы служить и готовы заменить тех, кто ценен для конкретного предприятия. Это один из вариантов, он точно не будет нарушать принцип справедливости, потому что вместо одного мобилизованного мы получим 2-3-5 или 10, и тогда не будет никаких вопросов", – добавил Вениславский.

Бронирование в Украине

Как сообщал УНИАН, в марте появились обновленные правила бронирования работников для критически важных предприятий в государственном мобильном приложении "Дія".

Специалисты теперь могут приступить к работе, даже если их статус еще не урегулирован. На портале можно оформить временное бронирование работника сроком до 45 дней. В течение этого времени специалист сможет привести в порядок свои учетные данные, а предприятие – обеспечить непрерывность работы.

Воспользоваться услугой могут: предприятия оборонной промышленности; предприятия, критически важные для обеспечения потребностей ВСУ; филиалы этих предприятий.

Важно, чтобы предприятие было внесено в Единый перечень критически важных. Заявление может подать руководитель, подписант или уполномоченное лицо.

Вас также могут заинтересовать новости: