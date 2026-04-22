Массовой 'бусификации' нет: народный депутат привёл доказательства

Ожидать смягчения мобилизационных мер тоже не стоит, заявляют в Раде.

В условиях наращивания Россией интенсивности боевых действий и необходимости ротации на поле боя говорить о возможности смягчения мобилизации не приходится. Но и массовой "бусификации" у нас нет. Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время интервью UKRLIFE.TV.

Депутат подчеркнул, что не совсем корректно утверждать, что якобы ежедневно происходят сотни случаев "бусификации" на улицах городов.

"Есть абсолютно официальная статистика, что за 2025 год обращений о нарушениях прав в действиях военнослужащих ТЦК и СП было около 5 тысяч. Если учесть, сколько людей было мобилизовано, а их было мобилизовано 360-400 тысяч за прошлый год, то это 1-2% от общего количества", – подчеркнул Вениславский.

Он отметил, что некорректно говорить, что такие случаи имеют массовое распространение.

Также депутат отметил, что факты нарушения прав человека военнослужащими ТЦК приобретают общественный резонанс. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу, чтобы такие случаи были сведены к минимуму или к нулю.

"До нуля, к большому сожалению, вряд ли удастся, потому что человеческий фактор и психологическая "дуэль" между теми, кто уже воевал и понимает, что другие также должны прийти на смену хотя бы тем, кто находится на позициях длительное время, и теми, кто пытается избежать этого – она неизбежна и, всегда, наверное, будут конфликты", – сказал Вениславский.

Депутат добавил, что от Министерства обороны Украины ожидается разработанный алгоритм, как это минимизировать. По его словам, министр обороны Михаил Федоров на закрытых заседаниях уже озвучил определенные идеи.

Поэтому, как добавил законодатель, на этой неделе или, возможно, на следующей, будет получен пакет законодательных инициатив по инициативе Минобороны.

Он добавил, что предпринимаются усилия, чтобы минимизировать любые нарушения. По его мнению, "бусификация" – это очень негативная ситуация. Но нужно учитывать, что уже пятый год идет полномасштабная война.

"В условиях той интенсивности ведения боевых действий, которую Россия полноценно наращивает, и в условиях наращивания оккупационных войск на территории Украины, когда на начало 2025 года таких войск было 575 тысяч, а сейчас их уже более 700 тыс., и говорить о каких-либо смягчениях, связанных с мобилизацией, к большому сожалению, мы не можем", – подчеркнул Вениславский.

Он считает, что избежать негативных моментов, связанных с мобилизацией, очень сложно. Тем более, когда военнообязанные скрываются и пытаются избежать мобилизации, а представители ТЦК при выявлении таких фактов вынуждены реагировать и совместно с полицией обеспечивать мобилизацию этих граждан.

