Несмотря на принудительную мобилизацию, у солдата будет мотивация, если он попадет к порядочному командиру и в хороший коллектив сослуживцев, считает военный Павел Казарин.

Даже принудительно мобилизованные граждане способны стать эффективными воинами при условии попадания в здоровую среду. Успех интеграции новобранца напрямую зависит от командиров и внутреннего климата в подразделении. Об этом в интервью порталу "Новинарня" заявил старший сержант батальона 104-й бригады ТрО, который сейчас выполняет задачи в Донецкой области, журналист по специальности, Павел Казарин.

По его словам, современная украинская армия – это не кадры из голливудских боевиков о муштре молодых парней. Сегодня армия на 80 процентов состоит из вчерашних гражданских, а средний возраст бойца составляет около 40 лет. Каждый приходит на службу со своим жизненным багажом: это юристы, госслужащие, ИТ-специалисты и даже профессиональные пчеловоды сегодня меняют профессию. Этот опыт создает мощную синергию.

"К нам приходили инженеры, которым даже не приходилось менять свою гражданскую профессию. Они сразу же начинали ремонтировать, обслуживать, перепрошивать наши БПЛА. Автомеханики, которые также, не меняя своей прежней профессии, заходили во взвод материального обеспечения, чтобы заниматься батальонными автомобилями", – говорит Казарин.

Мифы о мотивации и реальность "бусификации"

Соотношение добровольцев и мобилизованных в подразделениях постоянно меняется. В начале полномасштабного вторжения рота ударных БПЛА "Серафимы" на 70 процентов состояла из тех, кто пришел сам. Однако впоследствии ряды начали пополнять люди, получившие повестки на улицах, были и так называемые "бусифицированные", рассказывает военный.

Однако Казарин отказывается, как и руководство батальона, клеймить таких людей. Мотивация не является постоянной величиной, а приобретается, когда бойца чем-то заинтересовать и если показать собственный пример. Сержант подчеркивает:

"Мотивация – очень изменчивый фактор, ее можно как приобрести, так и потерять. И человек, который воюет пятый год, может потерять свою мотивацию во время дежурств на позиции. А человек, "бусифицированный", может, наоборот, эту мотивацию приобрести".

Главный секрет успеха – в "диффузии" идеологии, подчеркивает боец. Если подразделение имеет высокую дисциплину, новобранец быстро адаптируется и просто "растворяется" в правильной среде. Психологическое давление и отторжение исчезают, когда человек видит профессиональную работу командиров.

Сержант приводит реальный пример: один из механиков батальона был мобилизован против своей воли в Закарпатье. Сначала мужчина испытывал огромное сопротивление к армии, однако со временем он не просто втянулся в работу, а даже поступил в военный вуз.

"Если вы доукомплектовываете "бусифицированными" нормальные подразделения с нормальным внутренним коллективом, то они растворяются, и происходит диффузия господствующей идеологии", – объясняет Казарин.

Однако существует риск: если подразделение на 80 процентов состоит из немотивированных людей, то ситуация становится критической. С таким коллективом работать почти невозможно. Сержант подытоживает:

"Если господствующая идеология в вашем подразделении – это нормальная служба, она станет главной в том числе для новоприбывших".

Таким образом, именно здоровые армейские традиции превращают гражданских в профессиональный щит страны, подчеркивает сержант.

В настоящее время в условиях продолжающейся войны в Украине прекращение мобилизации невозможно, заключил полковник Владимир Кобылянский. Он отметил, что мобилизация останется необходимой до тех пор, пока будет продолжаться война, а переход на полную систему рекрутинга пока не является реалистичным.

Кроме того, стало известно о появлении общественного движения "Честная мобилизация", которое стремится выявить и раскрыть случаи фиктивного бронирования и уклонения от мобилизации. Это неполитическое движение объединяет как гражданских, так и военных и ставит перед собой цель решать системные проблемы мобилизации в Украине.

Стоит также упомянуть прогноз искусственного интеллекта ChatGPT, который на базе модели GPT-5 предполагает завершение мобилизации в Украине до конца 2026 года. Однако этот прогноз зависит от ряда факторов, в частности от интенсивности боевых действий.

