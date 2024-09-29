Недостаток информации о полномочиях ТЦК часто становится причиной недоразумений.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выполняют чрезвычайно важные функции в системе обороны Украины, в то же время недостаток информации относительно их полномочий часто становится причиной недоразумений. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал адвокат Сергей Савинский.

По его словам, ТЦК и СП в Украине во время войны уполномочены, в частности, выполнять решения призывных комиссий о направлении граждан Украины для прохождения базовой военной службы - при содействии местных госадминистраций и исполнительных органов городских советов.

Также в компетенцию комиссий входит взаимодействие с местными госадминистрациями по вопросам привлечения граждан на военную службу и прохождения гражданами альтернативной (невоенной) службы.

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Кроме того, ТЦК и СП ведут воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также учет граждан Украины, заключивших контракт добровольца территориальной обороны, ветеранов войны и военной службы и других лиц, имеющих право на пенсионное обеспечение в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Юрист также назвал другие полномочия, которые имеют ТЦК и СП:

ознакомление граждан Украины с их правами и обязанностями - при постановке на воинский учет, направлении для прохождения базовой военной службы, призыве на военную службу и прохождении сборов, а Центральное управление и региональные органы СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов Украины - при призыве на военную службу и прохождении сборов;

оформление и выдача военно-учетных документов призывникам, военнообязанным и резервистам;

взаимодействие с местными госадминистрациями, другими государственными органами, органами местного самоуправления - по вопросам воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирование военнообязанных на период мобилизации и на военное время;

проведение агитации, отбора, изучения, оформления документов кандидатов на военную службу по контракту (в том числе лиц офицерского состава) и их направления в воинские части, учебных воинских частей (центров);

оповещение и призыв граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и разведывательных органов) - на военную службу по призыву лиц офицерского состава, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв), на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете);

выявление и предварительный отбор кандидатов для направления к поступлению на обучение в высших военных учебных заведениях или военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

предоставление информации командирам воинских частей о военнообязанных, состоящих на воинском учете с целью отбора граждан для прохождения службы в военном резерве и военной службы по контракту;

разработка планов проведения мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, совершенствование системы оповещения, сбора и поставки указанных мобилизационных ресурсов на соответствующей территории;

ведение на соответствующей территории учета предприятий, привлекаемых к выполнению мобилизационных заданий, а также учета человеческих и транспортных ресурсов, предназначенных для удовлетворения потребностей обороны государства;

контроль за проведением на предприятиях, в учебных заведениях работы по ведению воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирование военнообязанных на период мобилизации и на военное время;

рассмотрение обращений военнослужащих, работников и членов их семей, а также граждан по вопросам, относящимся к компетенции ТЦК и СП;

ведение приема граждан, обращающихся по указанным вопросам, выдача необходимых справок и других документов;

ведение учета лиц, уволенных с военной службы из ВСУ в запас или в отставку, проживающих на соответствующей территории - для оформления документов, прилагаемых к пенсионному делу в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"

выдача справок гражданам о прохождении военной службы, в частности о периоде участия в боевых действиях (для учета в стаж);

изучение вопросов потребности в комплектовании штатных должностей ТЦК и СП военнослужащими, государственными служащими и работниками, а также внесение предложений по их подготовке и повышению квалификации, проведение работы с персоналом;

обращение в Национальную полицию или ее территориальные подразделения - о предоставлении сведений относительно призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости;

обращение в органы Национальной полиции (в установленном законом порядке) - по доставке в ТЦК и СП лиц, совершивших административные правонарушения (предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП);

рассмотрение дел (круглосуточно во время проведения мобилизации и/или в период военного положения) об административных правонарушениях и наложении административных взысканий – соответственно и с соблюдением КУоАП.

Деятельность ТЦК и СП: последние новости

ТЦК и СП могут стать ненужными в Украине. Об этом заявил подполковник, старший офицер командования Сухопутных войск ВСУ Павел Кишкарь.

По его словам, демобилизация в Украине зависит от качества мобилизационных мероприятий и, если осуществить несколько шагов, то можно ликвидировать Территориальные центры комплектования и соцподдержки.

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