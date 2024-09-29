Сейчас за рубежом есть сотни украинцев, которые готовы вступить в ряды нашей армии, отметил офицер ВСУ.

Демобилизация в Украине зависит от качества мобилизационных мероприятий и, если осуществить несколько шагов, то можно ликвидировать Территориальные центры комплектования и соцподдержки.

Об этом в эфире "Апостроф TV" заявил подполковник, старший офицер командования Сухопутных войск ВСУ Павел Кишкарь. "Это взаимосвязанные сосуды. Если вы не наладите честный диалог с обществом по мобилизации, вы не можете говорить о демобилизации. Поскольку вам просто нечем будет заменить этих людей. Если мы сформируем в вопросе мобилизации честную историю, когда командиры смогут напрямую забирать к себе людей, а потом отправлять их на базовую военную подготовку. Также, - ввести систему с переходами, когда командир не может тебя не отпустить, если на тебя пришло отношение из другой воинской части", - сказал Кишкарь.

По мнению офицера, "это сразу решит вопрос с мобилизацией". Он добавил, что вопрос демобилизации в Украине будет решаться только после того, как удастся наполнить людьми воинские части, которые действуют.

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"Пока этот вопрос качественно - подчеркиваю, не численно, а качественно не решен. Люди, которые сейчас идут в ТЦК, они попадают в неизвестность. Эта неизвестность пугает настолько, что люди даже готовы покидать пределы страны".

Второй аспект, который сейчас провален государством, по мнению Кишкаря - это коммуникация с украинцами, которые находятся за рубежом. "Я знаю на практической основе, сколько людей в Чехии находится. Это сотни людей, готовых прийти в армию. Но в честную историю. Когда знают, кто командир, какую должность будут занимать, какие от нее требуются навыки", - сказал Кишкарь.

Третьим шагом, считает военный, является необходимость увеличивать количество и численность международных или интернациональных подразделений. "Мое креативное мышление позволяет креативно говорить, что ТЦК можно ликвидировать завтра. Если вы введете эту систему. Они вам просто не будут нужны", - подытожил военный.

Мобилизация в Украине - новости, которые уже сообщали

Накануне журналисты "BBC Украина" отметили, что в ближайшее время не стоит ждать демобилизации военных в Украине. Ссылаясь на неназванного представителя украинской власти, журналисты отметили, что на данный момент нет ни одного проекта, который бы устанавливал пределы службы в украинской армии.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кабмин выделил более 71 миллиона гривень на печать еще 900 тысяч повесток до конца 2024 года. Таким образом государство планирует печатать до 300 тысяч повесток в месяц.

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