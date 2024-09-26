Отсрочка от мобилизации оформляется исключительно лично. Заявления на ее оформление подавать через адвоката, родных или по почте нельзя, отметил начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.
"Хочу обратить внимание на формулировке – лично. То есть сам, персонально, непосредственно, не через кого-то – не через родных, не через адвокатов, не через почту. Это не обращение, которое в соответствии с Законом Украины "Об обращении граждан" может быть устным или письменным. К тому же, письменное обращение направляется по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо. А также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Заявление на отсрочку подается только лично", – приводятся слова офицера на странице Полтавского областного ТЦК и СП в Facebook.
По его словам, в ТЦК и СП Полтавской области действительно поступают заявления на оформление отсрочек от призыва по мобилизации по почте, в частности электронной. Однако все заявители получают ответ, что в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины №560 от 16 мая 2024 года военнообязанные подают заявление на имя председателя комиссии ТЦК и СП лично.
"Подобные ответы получают и адвокаты на свои запросы", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что наличие права на отсрочку не означает наличия отсрочки.
Отсрочка от мобилизации: вы могли это пропустить
Отсрочки от мобилизации в Украине будут действовать до 9 ноября 2024 года, когда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации. Такое заявление сделал начальник службы связей с общественностью Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Истомин.
По его словам, тогда мужчины или заново будут оформлять отсрочку, или она продлится через единый государственный реестр.