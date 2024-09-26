Отмечается, что наличие права на отсрочку не означает наличия отсрочки.

Отсрочка от мобилизации оформляется исключительно лично. Заявления на ее оформление подавать через адвоката, родных или по почте нельзя, отметил начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

"Хочу обратить внимание на формулировке – лично. То есть сам, персонально, непосредственно, не через кого-то – не через родных, не через адвокатов, не через почту. Это не обращение, которое в соответствии с Законом Украины "Об обращении граждан" может быть устным или письменным. К тому же, письменное обращение направляется по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо. А также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Заявление на отсрочку подается только лично", – приводятся слова офицера на странице Полтавского областного ТЦК и СП в Facebook.

По его словам, в ТЦК и СП Полтавской области действительно поступают заявления на оформление отсрочек от призыва по мобилизации по почте, в частности электронной. Однако все заявители получают ответ, что в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины №560 от 16 мая 2024 года военнообязанные подают заявление на имя председателя комиссии ТЦК и СП лично.

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"Подобные ответы получают и адвокаты на свои запросы", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что наличие права на отсрочку не означает наличия отсрочки.

Отсрочка от мобилизации: вы могли это пропустить

Отсрочки от мобилизации в Украине будут действовать до 9 ноября 2024 года, когда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации. Такое заявление сделал начальник службы связей с общественностью Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Истомин.

По его словам, тогда мужчины или заново будут оформлять отсрочку, или она продлится через единый государственный реестр.

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