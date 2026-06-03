'Есть вопросы к этому': генерал признался, куда мобилизованных направляют в первую очередь

В Силах обороны некоторые поддразделения получают пополнения в приоритетном порядке.

Пополнения личным составом получают в первую очередь штурмовые войска. Уже затем мобилизованные отправляются в механизированные бригады и другие линейные подразделения. Об этом рассказал командующий Национальной гвардией Александр Пивненко в интервью LIGA.net.

Так, журналистка попросила генерала прокомментировать информацию о том, что Нацгвардия комплектуется мобилизованными "по остаточному принципу".

"Есть определенные вопросы к этому, но не думаю, что прямо по остаточному принципу все происходит. Действительно, в первую очередь комплектуются десантно-штурмовые войска, морская пехота, штурмовые полки. А уже более статичные подразделения, механизированные, и мы – комплектуемся второй очередью", – пояснил Пивненко.

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По словам генерала, в рамках пополнений Нацгвардии "попадаются разные люди", но и мобилизационный ресурс сегодня "уже не такой, как в 2022 году".

Вместе с тем Пивненко подчеркнул, что сейчас армия "держится" на мобилизованных, которые состовляют до 80% численного состава. Это одна из причин, почему Силам обороны не хватает грамотных командиров.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, Минобороны Украины готовит двухэтапную реформу армии, которая предусматривает изменение системы денежного довольствия и введение новых контрактных подходов. На первом этапе планируется существенно повысить зарплаты военным, в частности пехоте, а также ввести возможность демобилизации по очередности в зависимости от срока службы.

Второй этап касается изменений в системе мобилизации, детали которой пока не раскрываются, но заявлено о ее существенном обновлении. Также анонсировано привлечение большего количества иностранцев к службе.

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