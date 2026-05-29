Служить должны и юноши, и девушки с 18 лет: комбат озвучил модель мобилизации для Украины

По словам полковника, это необходимо для выживания Украины.

Украинцы в возрасте от 18 лет должны стать мобилизационным резервом и проходить службу в западных областях Украины. Такое мнение высказал комбат добровольческих батальонов "Днепр-1", полковник Юрий Береза в интервью для Апостроф TV.

"У нас в армии должны служить с 18 лет и парни, и девушки. Все, кто хочет занимать государственные должности, должны понять: 18 лет – в армию. Год отслужили – дальше пошли учиться", – убежден Береза.

По его мнению, в первую очередь должна работать система подготовки солдата.

"Я считаю, что это несправедливо по отношению к тем людям – молодым, более старшим, – если их начинают призывать в армию с 25 лет. Лучше всего военные навыки приобретаются в 16 и 17 лет. А в это время эти люди вообще не знают, что такое военная форма", – заявил Береза.

Он отстаивает мнение, что для выживания Украины нужно начать мобилизацию с 18 лет. По его словам, это нужно объяснить, а самое главное – как это выполнить, чтобы дети с 18 лет попали и пошли служить в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской областях на западной границе, где "достаточно много успешных полковников, офицеров и солдат, которые проходят там службу с 2022 года".

"Вот там мы должны подготовить этот наш мобилизационный резерв. Вот там как раз наш запас", – добавил Береза.

Снижение мобилизационного возраста

Как сообщал УНИАН, по мнению военнослужащего 2-го штурмового батальона 5-й ОШБр Станислава Старостенко (позывной "Юрист"), снижать мобилизационный возраст не нужно, но следует вернуть призыв в армию.

В то же время ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что мобилизационный возраст в Украине стоит начать снижать "хотя бы до 21 года".

