В Минобороны анонсировали существенные изменения в армии и мобилизации

Также появится возможность демобилизации действующих военнослужащих, отметил Стерненко.

Минобороны Украины готовит армейскую реформу, которая будет состоять из двух этапов. Об этом рассказал советник министра обороны Сергей Стерненко.

"Первый этап начнется в июне. Он будет касаться изменений в денежном обеспечении. Украинские пехотинцы будут получать в разы больше денег, чем получают сейчас. Появится система контрактов. Действительно появится, а не так, как было раньше. Должны установиться, я сейчас говорю очень-очень осторожно, но не то, чтобы даже там сроки службы, а возможность демобилизоваться в порядке очередности, в зависимости от того, когда человек начал службу. То есть те, кто начал раньше, у них будет первоочередное право на демобилизацию", - сказал он.

По его словам, также Минобороны планирует повысить денежное обеспечение для всех военнослужащих. Второй этап реформы коснется изменений в мобилизации.

"Я каждый день вижу новости о нашей мобилизации, где иногда происходит просто сплошной треш, который цензурными словами нельзя прокомментировать и объяснить. Но в мобилизации будут очень серьезные изменения. Она перестанет быть похожей точно на то, что происходит сейчас. Но здесь я никаких деталей озвучивать не буду. Потому что для того, чтобы все произошло правильно, нужно помолчать до того момента, пока все начнется. Будем привлекать больше иностранцев на военную службу. Армейская реформа - это приоритет номер один команды Министерства обороны на данный момент", - пояснил Стерненко.

Он также прокомментировал состояние армии РФ. По словам Стерненко, Силы обороны увеличат количество ударов вглубь России как минимум вдвое до конца года. Также он отметил, что в РФ уже начались серьезные экономические проблемы, что проявляется в общественных настроениях. Советник отметил:

"Даже в глубоко цензурированных результатах российских соцопросов россияне сейчас впервые с начала полномасштабного вторжения не поддерживают и не удовлетворены текущей ситуацией больше, чем поддерживают и удовлетворены. И это очень показательно. Очень большое недовольство вызывает у россиян и блокировка интернета и социальных сетей. Поэтому здесь российские власти нам только помогли в депопуляризации".

Реформа украинской армии: что известно

Ранее министр экономики Алексей Соболев сообщал, что в Украине разрабатывают механизм, который привлечет в экономику или ряды Сил обороны около 2 миллионов украинских мужчин, которые сейчас скрываются от мобилизации. Он подчеркнул, что сейчас украинская экономика страдает от нехватки рабочих рук и на фоне этого правительство планирует вывести этих мужчин из "серой зоны".

В то же время о планах по увеличению денежного обеспечения военных ранее сообщал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, минимальная зарплата для военнослужащих составит 30 тысяч гривен.

