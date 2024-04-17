Он уверяет, что после того, как мужчины обновят свои военно-учетные данные в консульствах, повестки им присылаться не будут.

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что обновление военно-учетных данных мужчинами за рубежом необходимо для того, чтобы работники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за границей и не тратили время на оформление повесток в Украине.

"Обновление персональных данных для получения консульских услуг - это лишь средство, для того, чтобы мы понимали, кто из граждан Украины, которые являются военнообязанными, находятся или постоянно проживают за рубежом. Для того, чтобы мы не составляли, ТЦК не составляли им повестки, не тратили на это время и ресурсы", - пояснил нардеп в эфире Радио Свобода ("Свобода.Live")

Он уверяет, что после того, как мужчины обновят свои военно-учетные данные в консульствах, повестки им присылаться не будут.

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"Мы не имеем механизма вручения повестки за рубежом, потому что это вручают представители ТЦК СП, а за рубежом их юрисдикция не распространяется", - пояснил он.

Вениславский утверждает, что также сейчас нет процедуры возвращения мужчин в Украину и "никаких негативных последствий для граждан Украины, которые хотят обновить свои данные, документы, паспорта, или получить консульские услуги, точно не будет".

"Надо объяснить, что получение военно-учетного документа никоим образом не означает, что эти граждане завтра или послезавтра будут мобилизованы, потому что механизма, который бы заставил граждан Украины вернуться, если они этого не хотят, если они легально пересекли государственную границу и если в отношении них нет уголовных производств в Украине, в принципе, достаточно сложно", - добавил Вениславский.

Закон о мобилизации - мужчины за границей

В Украине принят и подписан Владимиром Зеленским новый закон о мобилизации, в котором снизили возраст призыва до 25 лет и ввели дополнительные ограничения для уклонистов. Некоторые нововведения будут касаться военнообязанных украинцев, которые живут за границей. Мы рассказали, планируется ли мобилизация мужчин за границей и нужно ли им становиться на учет.

Закон о мобилизации мужчин за рубежом ограничит консульские услуги, если военнообязанный не станет на учет. Без военно-учетного документа нельзя будет получить украинский или заграничный паспорт, устроиться на работу.

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