Основное преимущество китайских дронов - дешевая и качественная связь, отметил разработчик.

Разработчик БПЛА Андрей Липовый из Spaitech объяснил, почему украинские производители не создадут собственный дрон по типу Mavic, который сегодня массово закупается в Китае.

"Цена "украинского Mavic'а" будет значительно выше, чем китайская. Кроме того, у Украины пока просто нет таких технологических возможностей", - заявил специалист в интервью УНИАН.

По словам Липового, в Украине до сих пор нет дешевой компактной связи.

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"Наша компания владеет многими технологиями, которые позволили бы собрать этот "украинский Mavic" - автопилот, камеры, подвесы, аккумуляторы, двигатели, винты, лопасти и т.д. Но у нас - имею в виду в Украине вообще - до сих пор нет дешевой компактной связи. И ни у кого из партнеров такого аналога нет. Есть только в Китае", - заявил разработчик.

Он добавил, что украинские производители используют специализированную качественную связь, которая часто стоит в несколько раз дороже, чем один Mavic. Дешевая и качественная связь - основное преимущество китайских дронов, заявил Липовой. А связь, по его словам, это самое главное в БПЛА.

Производство дронов в Украине - актуальное

Напомним, ранее в Financial Times писали, что продукция военных стартапов в Украине не только инновационная - например, беспилотники с искусственным интеллектом, - но и относительно дешевая.

Например, в Madyar’s Birds производят беспилотники и снаряды на территории Украины. И то, что американцам обходится в 1200 долларов, здесь делают за 58 долларов.

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