Сильная сторона врага – это масштабирование производства.

Российская армия на фронте имеет определенное преимущество в Mavic и FPV-дронах, поскольку это связано с отношениями между Китаем и Россией. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

"Что касается баланса сил – россияне имеют определенное преимущество в "мавиках" и FPV-дронах. Это связано с отношениями между правительством Китая и России: они способны закупать напрямую большое количество коптеров и комплектующих", – рассказал он.

По его словам, Россия также имеет преимущество в дронах типа "Крыло", однако Силы обороны постепенно выравнивают баланс.

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При этом Федоренко отметил, что Украина опережает Россию в ночных бомбардировщиках, которые в дальнейшем Россия назвала "Бабой-ягой".

"Это – исключительно украинская разработка, их выпускают ряд украинских компаний, поставляют в войска, аналогов, как там оккупант говорит, аналогов в мире нет ", – подытожил он.

Как россияне улучшают свои БПЛА

Военный также рассказал, что россияне стремятся улучшить свои БпЛА, пытаясь захватить лучшие образцы вооружения, которые используют украинские экипажи.

Также среди методов, которыми россияне пытаются получить доступ к современным технологиям, по его словам, — разведывательные действия и мониторинг информационного пространства.

"Противник не только пытается захватить на поле боя образцы вооружения, которое мы используем, но и ведет активную агентурную работу. Дополнительно ему очень сильно помогают разного рода военные эксперты, подробно объясняющие, что из чего состоит, как работает и какие технические характеристики имеет", – сказал Федоренко.

При этом, хотя количество и качество украинских разработок превышает российские аналоги, однако сильная сторона врага – это масштабирование.

"Как только у них появляется какое-то изделие – краденое или перерисованное, – они имеют возможность пропустить его через машину своего ВПК и масштабировать производство быстрее, чем мы", – рассказал представитель производителя эвакуационного роботизированного наземного комплекса "Воля-Е".

Поэтому, например, если экипажи, работающие с наземными дронами, понимают, что контроль над ними утрачен и нет шанса это спасти, – изделие уничтожают.

Война дронов на фронте

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил. что в июле Силы обороны Украины применили больше дронов, чем противник.

Над Курской областью FPV-дрон сбил российский вертолет Ми-28. Из информированного источника стало известно, что это уникальное попадание осуществили воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины. Применив креативный подход, спецназовцы СБУ дроном поразили точно в задний винт вражеской машины.

Также ВСУ активно применяют "роботов-минеров", многоразовые платформы для установки мин с целью поразить вражескую живую силу или вооружение и военную технику.

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