Бывший глава Google Эрик Шмидт отметил, инновации, появляющиеся на Украине, меняют природу войны.

На этой неделе западные союзники обещают новую поддержку Украине, но есть еще один аспект, который до сих пор оставался без внимания: потребность в частном и государственном капитале для оборонной промышленности Украины. Об этом пишет журналист Джиллиан Тетт, глава редакционной коллегии The Financial Times в США.

По его словам, продукция военных стартапов в Украине не только инновационная - например, беспилотники с искусственным интеллектом, - но и относительно дешевая.

Он привел в пример компанию Madyar’s Birds, созданную бывшим предпринимателем и политиком Робертом Бровди. На его предприятии работает около тысячи человек, которые производят беспилотники и снаряды на территории Украины.

Видео дня

"То, что американцам обходится в 1200 долларов, мы делаем за 58 долларов. В течение шести месяцев боевые действия станут беспилотными, потому что мы используем искусственный интеллект, чтобы заменить людей-операторов", - рассказал он.

Бровди утверждает, что ему катастрофически не хватает оборотных средств. Он не одинок: советник президента Александр Камышин подтверждает, что киевское правительство настолько ограничено в средствах, что в этом году у него есть только 10 млрд долларов на военные закупки, что создает дефицит финансирования в 10 млрд долларов. Журналист отметил:

"Разумным решением станет, если западные союзники направят часть помощи Украине, скажем, из замороженных российских активов, на финансирование оборонных предприятий страны в дополнение к утилизации старых западных комплектующих. Такие инвестиции не только помогли бы Украине, но и помогли бы Западу переосмыслить собственное оборонное производство".

По его мнению, это крайне важно. Бывший глава Google Эрик Шмидт отметил, инновации, появляющиеся на Украине, меняют природу войны таким образом, что дорогостоящие инвестиции, которые до сих пор делали западные правительства, могут стать излишними.

Отмечается, что одна страна уже действует в соответствии с этой логикой: Дания недавно договорилась об инвестировании 4, 2 млрд крон в украинское оружие и технологии. Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен теперь надеется создать общеевропейский фонд объемом 1 млрд евро.

Автор считает, что хотя европейские управляющие активами традиционно сторонились инвестиций в оборонную промышленность, сейчас это отношение постепенно меняется. Дания недавно стала первой: ее пенсионные фонды инвестируют 40 млрд датских крон в датские военные корабли.

"Европейский инвестиционный банк в настоящее время сосредоточен на проектах гражданской инфраструктуры. Но он может стать естественным источником финансирования для начинающей оборонной отрасли Украины, если европейские политики примут принцип, что защита Украины имеет решающее значение для более широкой защиты Европы и ее демократических идеалов", - отмечается в статье.

Тетт считает, что даже если европейские управляющие активами все охотнее поддерживают инвестиции в оборону, мало кто согласится делать это на Украине - по крайней мере, пока.

"Но главное заключается в том, что Америка и Европа должны более творчески подойти к вопросу поддержки Киева. Если Дания пошла по этому пути, то более крупные западные государства должны последовать за ней - не только ради Украины, но и ради своей собственной долгосрочной безопасности", - добавил он.

Война в Украине - использование дронов

Лучший дрон - это тот, который сделан собственноручно, ведь ты знаешь все его компоненты и как они работают. Об этом сказал Дмитрий Олексюк, Герой Украины, подполковник, командир комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) "Феникс".

Его подразделение активно применяет широкий спектр беспилотных систем: FPV дроны, ночные бомберы, легкие разведывательные аппараты, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя. Эти системы помогли выявить и уничтожить значительное количество вражеских целей, в частности пехоту и танки.

Вас также могут заинтересовать новости: