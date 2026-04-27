Украинцы не готовы к праву на ношение оружия, – офицер ВСУ

Военный убежден, что украинское общество не готово к оружию в ментальном плане, а государство – в институциональном.

Украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного огнестрельного оружия. Такое мнение в эфире "Киевского времени" высказал офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский.

"Общество действительно не готово морально к тому, что у каждого может быть при себе ствол. Не готово общество, особенно женщины. Они, конечно, вообще далеки от этого", – сказал он.

Ярославский отметил, что, кроме моральной неготовности граждан, одной из ключевых проблем остается коррупция. Она создает риски получения разрешений на оружие теми, кто не должен был бы их получить.

"Я считаю, что сегодня нужно разрешить ношение огнестрельного оружия тем, кто имел к нему отношение. Условно, работал человек, есть понимание, что это такое, служил в любой правоохранительной системе. Все, кто так или иначе вернулся с фронта, понимают, что это такое, имеют [право] носить [оружие]", – добавил военный.

По мнению Ярославского, необходимо постепенно сформировать культуру обращения с оружием, поэтапно расширяя доступ к нему для более широкого круга граждан.

Вопрос легализации гражданского оружия

Как писал УНИАН, после стрельбы в Киеве в середине апреля тема легализации гражданского огнестрельного оружия внезапно вернулась в центр общественной и политической дискуссии.

Часть экспертов и общественных деятелей выступает за осторожный подход или прямо против массовой легализации. Например, глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что широкое распространение оружия не гарантирует повышения безопасности и может, наоборот, привести к росту насилия и создает лишь "иллюзию защиты".

В то же время сторонники легализации настаивают на обратном: по их мнению, доступ к оружию для законопослушных граждан может стать инструментом сдерживания преступности и повышения личной безопасности. Эксперты отмечают, что ключевым вопросом является не сам факт разрешения, а создание жесткой системы контроля – с проверками, обучением и медицинским наблюдением за владельцами оружия.

Министр внутренних дел Игорь Клименко неожиданно для многих после киевской стрельбы заявил, что украинцам нужно предоставить право на вооруженную самооборону. Президент Зеленский со своей стороны публично заявил, что в этом вопросе давно пора поставить точку.

