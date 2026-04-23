'Надо поставить точку в этом вопросе': Зеленский высказался о легализации оружия

В настоящее время глава государства ожидает предложений от парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал изменения в законодательстве, которые коснутся легализации оружия в Украине. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

"Я согласен и с обществом, и с экспертами, что нужно поставить точку в этом вопросе. Хотя это и не просто – это большая ответственность. Но соответствующие изменения нужно вносить исключительно на законодательном уровне. Поэтому я ожидаю от правительственных чиновников, прежде всего от Министерства внутренних дел, совместной работы с парламентариями, с их коллегами по соответствующему комитету, и представления этой концепции – я готов к совместной работе", – сказал глава страны.

Легализация оружия в Украине: что известно

Ранее против массовой легализации оружия в Украине выступил глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он, в частности, заявил, что это может не гарантировать безопасность граждан, а наоборот принести новые угрозы.

Между тем глава Национальной полиции Иван Выговский отметил, что на данный момент официально зарегистрировано 1 166 001 единица оружия, находящаяся во владении украинцев. Всего, по его словам, в Украине зарегистрировано 812 тысяч владельцев оружия и специальных средств.

