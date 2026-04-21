Между страхом и самозащитой: почему украинцам нужна легализация оружия, – эксперт

Гипотетическая угроза очередного полномасштабного вторжения со стороны РФ будет сохраняться, считает Ступак.

На днях киевлян потряс расстрел мужчиной прохожих в Голосеевском районе столицы. Подобные вооруженные инциденты недавно произошли и в других городах. Очевидно, что они не последние. Как предотвратить такие трагические случаи? Легализовать оружие или ужесточить ограничения? Подробно об этом УНИАН поговорил с Иваном Ступаком, военным экспертом, экс-сотрудником Службы безопасности Украины.

Периодически в Украине происходят теракты и стрельба. Что происходит в обществе? Действительно ли сейчас украинцам нужно больше права на самозащиту и доступ к оружию?

В целом в обществе царит безумное напряжение. Оно моральное, эмоциональное, физическое. И у военных, и у гражданских. И огромное количество оружия. Оружие нужно как-то упорядочить. "Украинцы еще не доросли до оружия, не время". А когда время?

Есть огромное количество стран Западной Европы, граждане которых владеют оружием. И у них не было полномасштабных конфликтов. А у нас он есть – и что, теперь не доверять своим людям оружие? Этот вопрос должен быть урегулирован, должна быть процедура. Это нужно делать, и это уже назрело.

А не стоит ли, наоборот, пойти в противоположном направлении и запретить оружие для тех, кто не работает в силовых структурах, кто не является военным?

У нас же Россия остается соседом. И остается гипотетическая угроза следующего полномасштабного вторжения. Теоретически она есть.

Есть часть людей, которые говорят: "Оружие ничего бы не решило во время полномасштабного вторжения, все равно наши люди погибали бы". Я соглашусь с этим, люди погибали бы. Но точно не со связанными за спиной руками, как это было в Буче, в Ирпене, где их расстреливали в подвалах. Таких случаев точно не было бы, если бы у людей было оружие.

Кроме того, если легализовать оружие, то это большая инфраструктура. Рано или поздно почти миллион украинских военных вернется с войны. Часть из них захочет остаться связанной с военным делом – не в армии и не в гражданском секторе. И вот этот вопрос легализации даст огромное количество рабочих мест.

В каждом регионе будет создано большое количество учебных центров, где все легальные владельцы оружия будут проходить тренировки, обучение. И эти военные будут делиться своим опытом, они будут трудоустроены.

Плюс это приток денег в экономику. Потому что это действительно, на мой взгляд, огромный процесс, который нужно урегулировать и запустить.

То есть легализация оружия не создаст дополнительных рисков для общества, где люди находятся в стрессе, идет война, многие "на нервах"?

Гипотетически: у вас есть оружие, у меня нет оружия. Мы с вами пересеклись на парковке. Сразу вы будете чувствовать себя на 20–30 процентов увереннее, потому что знаете, что у вас в сумочке лежит пистолет, и в случае чего вы можете мне в ногу пристрелить, и на этом конфликт быстро закончится.

А если у меня "ствол" есть, – вы уважаете меня. И я уважаю вас, если у вас "ствол" есть. А вместе мы с вами – люди, которые вынуждены считаться друг с другом. Это должно хоть как-то уравновешиваться.

Я понимаю, что это не решит всех проблем. В США постоянно с этим сталкиваются. Но и оставить на том уровне, на котором это было раньше, уже нет возможности, к сожалению.

А какие последствия для безопасности могут быть, если оружие станет более доступным? Может ли быть больше бытовых конфликтов и трагедий?

Это может быть, но зарегистрированное оружие – это как потерять на месте происшествия паспорт, идентификационный код и разблокированный телефон. Зарегистрированное оружие отстреливается. Отстрел оружия – это как отпечатки пальцев.

Инциденты будут, но это общество, его нужно учить. Почему у молдаван есть оружие? У них это разрешено. Там есть такая процедура. А у нас что? Мы что, не можем? У швейцарцев есть. Надо учиться, надо взрослеть.

Готово ли украинское общество к легализации оружия с точки зрения культуры обращения, психологии и контроля?

Я думаю, что да. У военных же есть опыт владения оружием. Мы все должны учиться. Понимаю, что ни одно общество до конца не готово, но, как по мне, морально мы уже готовы.

Да, конечно, нужно продумать процедуры: как получать, как проводить психотестирование, проверять человека.

Вы говорите о процедурах: какие ограничения или меры предосторожности нужны, чтобы право на оружие не превратилось в новую проблему?

До полномасштабной войны я работал над законопроектами. У нас была интересная разработка – давать людям на тестовый, пилотный период право владеть оружием.

Например, три или пять лет человек владеет оружием (первое разрешение получено на обычное оружие, ружье, например), и если нет нареканий, если он правильно его хранит, владеет оружием правильно, не был замечен в нарушениях условий хранения оружия или использования, то ему дается следующее разрешение – уже на приобретение короткоствольного огнестрельного оружия. То есть своего рода двухэтапный уровень.

И было предложение, чтобы все, кто хочет владеть огнестрельным оружием, – одновременно вступали в Территориальную оборону. То есть своего рода стимул: хочешь ствол – вступай в Тероборону.

И, соответственно, обучение – неделя в год или две недели в год. Со всеми вытекающими последствиями. Не хочешь обучения – соответственно, оружие не получишь. Своего рода баланс.

Какие страны можно считать успешным примером легализации оружия для самозащиты? Благодаря чему у них это получилось? Какая там сейчас ситуация? И готова ли Украина к такому сценарию?

Если не ошибаюсь, в Швейцарии, Молдове. Но я не анализировал их случаи использования.

Вы считаете, у нас все получится, да?

Должно получиться. У нас другого варианта нет. Россия остается. И Россия остается врагом для нас.

По вашим ощущениям, когда в Украине этот вопрос может быть урегулирован на законодательном уровне?

У нас сейчас есть определенное противостояние между Министерством внутренних дел и общественностью. МВД продвигает законопроект, который полностью их устраивает. Они хотели бы оставить его в таком виде.

Насколько я помню, там были старые нюансы. Я не знаю, что они сейчас придумают. Чтобы реестр владельцев оружия был у них, все процедуры – только у них.

А общество, в лице Украинской ассоциации владельцев оружия, хочет, чтобы реестр находился, кажется, в Минюсте. То есть другая сторона. Я пока что больше склоняюсь к мнению общества.