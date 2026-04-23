Буданов объяснил, почему выступает против массовой легализации оружия для украинцев

Глава Офиса президента Кирилл Буданов не поддерживает идею широкой легализации оружия среди граждан. По его мнению, массовое распространение оружия не гарантирует безопасности, а наоборот – может привести к росту уровня насилия.

Как пишет "Суспільне", об этом он сказал во время Киевского форума по безопасности. По словам Буданова, подобные инициативы создают лишь иллюзию защиты, тогда как риски значительно превышают потенциальные преимущества.

Он подчеркнул, что в случае свободного доступа к оружию количество инцидентов, подобных недавним резонансным случаям, может существенно возрасти. Он отметил, что тотальное разрешение создаст больше проблем, чем решит.

Видео дня

"Это никогда не работало и не сработает сейчас. У этого всегда есть две стороны. Первая – это якобы ощущение защиты. Вторая сторона – это то, что случаев, которые все видели несколько дней назад, при такой конфигурации может стать в разы больше. Оно просто будет у всех. Тогда это грозит гораздо большими проблемами, чем то, что есть сейчас", – заявил чиновник.

Буданов подчеркнул, что обеспечение безопасности должно оставаться в ведении правоохранительных органов и спецслужб. Он также обратил внимание на случаи, когда даже владельцы легального оружия совершали преступления, добавив, что этот вопрос требует отдельного глубокого анализа.

Теракты в Украине

Как писал УНИАН, 18 апреля злоумышленник открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева, после чего зашел в супермаркет, где взял людей в заложники. В результате погибли 6 человек, многие местные жители получили ранения.

После этого в обществе активизировался вопрос о праве владеть оружием для самозащиты. Например, военный эксперт Иван Тимочко считает, что можно разрешить короткоствольное оружие.

