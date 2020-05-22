Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 22 мая

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

В Украине и мире стремительно растет число тех, кому удалось побороть коронавирусную инфекцию. В то же время, к сожалению, увеличивается и число ее жертв. Коротко о том, что происходит в связи с пандемией коронавируса - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро пятницы, 22 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет порядка 333 тысяч человек. В то же время, выздоровели 1,9 миллиона.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 94 702 человека, в Великобритании – 36 124, Италии – 32 486, Франции – 28 218, Испании – 27 940 и в Бразилии – 20 047. В Китае всего – 4638, за последний месяц зафиксирован один летальный случай.

Коронавирус в Украине - последние данные

В Украине число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 20 тысяч. По данным Минздрава, на 22 мая зафиксировано 20 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровело.

За минувшие сутки в стране подтвердили еще 442 случая коронавирусной инфекции.

Карантин в Украине - новый этап ослабления

В Украине с сегодняшнего дня действует адаптивный карантин. Это значит, что каждый регион способен самостоятельно устанавливать ограничения и ослабления в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах.

При этом с 22 мая украинцев ожидает новая порция смягчительных мер. В частности, разрешаются пассажирские перевозки в городах (кроме метро), деятельность гостиниц, проведение спортивных мероприятий без зрителей и многое другое.

С 25 мая должны заработать детские сады и метрополитены. Впрочем, в Киеве дети смогут посещать дошкольные заведения с 1 июня.

Примечательно, что ослаблять карантинные ограничения будут не по всех регионах.

Коронавирус в Украине и мире - главные новости

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