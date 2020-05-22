Кличко просит правительство разрешить возобновить работу метро с 25 мая

Мэр ссылается на проблему транспортного коллапса в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко просит правительство разрешить возобновить работу Киевского метрополитена с 25 мая, как это и планировалось ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время ежедневного брифинга по текущей ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мер и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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По словам Кличко, есть необходимость открытия метро, "как планировали, с 25 мая, потому что в городе происходит транспортный коллапс".

Поэтому, сказал мэр, столица ожидает соответствующего решения правительства.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Кличко заявил, что с 23 мая в столице в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, а с 25 мая - метрополитен.

В то же время сегодня, 22 мая, на сайте Министерства здравоохранения были размещены показатели эпидемической ситуации в регионах, по которым ко второму этапу смягчения карантина не готов ряд регионов, в том числе и Киев.

Сегодня же в Киевском метрополитене заявили, что будут руководствоваться решением Кабинета министров в вопросе возобновления работы и ожидают документ о соответствующей дате.