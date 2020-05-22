Ослабление карантина: какие ограничения снимают с 22 мая

С сегодняшнего дня Украина переходит к адаптивному карантину.

Кабинет министров принял решение об установке адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

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Должен заработать общественный транспорт и детские садики.

Что будет разрешено с 22 мая

проведение спортивных мероприятий без зрителей с участием не более 50 человек;

спортивные мероприятия, в которых будут участвовать более 50 человек, возможны только по согласованию с Минздравом с последствиями оценки эпидемических рисков

проведение религиозных мероприятий с участием не более одного человека на 10 кв. м площади здания

деятельность гостиниц, кроме функционирования в гостиницах ресторанов и спа-зон

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном и межобластном сообщении при перевозке пассажиров в пределах количества мест для сидения

Особенности работы детских садов

Детские сады в регионах разрешено открывать с 25 мая

В столице детские сады возобновят работу с 1 июня.

Согласно проекту рекомендаций Минздрава, утром ребенка должен принимать воспитатель группы на территории детсада за пределами здания, а родители и лица, сопровождающие ребенка, должны быть в масках (в том числе самодельных) или респираторах, чтобы они закрывали рот и нос, а ожидание на территории заведения должно быть ограничено.

Работа транспорта

С 22 мая разрешены пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.

Метро заработает с 25 мая

Железнодорожные пассажирские перевозки разрешат с 1 июня

Прием и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом будет осуществляться с 15 июня

Отметим, что решение о смягчении карантина в каждом регионе принимает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Пересмотр решений осуществляется каждые семь дней.