Ослабление карантина: какие ограничения снимают с 22 мая
09:19, 22 мая 2020Общество
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С сегодняшнего дня Украина переходит к адаптивному карантину.
В Украине ослабляют карантин / УНИАН
Кабинет министров принял решение об установке адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.
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Должен заработать общественный транспорт и детские садики.
Что будет разрешено с 22 мая
- проведение спортивных мероприятий без зрителей с участием не более 50 человек;
- спортивные мероприятия, в которых будут участвовать более 50 человек, возможны только по согласованию с Минздравом с последствиями оценки эпидемических рисков
- проведение религиозных мероприятий с участием не более одного человека на 10 кв. м площади здания
- деятельность гостиниц, кроме функционирования в гостиницах ресторанов и спа-зон
- регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном и межобластном сообщении при перевозке пассажиров в пределах количества мест для сидения
Особенности работы детских садов
- Детские сады в регионах разрешено открывать с 25 мая
- В столице детские сады возобновят работу с 1 июня.
Согласно проекту рекомендаций Минздрава, утром ребенка должен принимать воспитатель группы на территории детсада за пределами здания, а родители и лица, сопровождающие ребенка, должны быть в масках (в том числе самодельных) или респираторах, чтобы они закрывали рот и нос, а ожидание на территории заведения должно быть ограничено.
В Украине с 22 мая ослабляют карантин / фото Facebook, Денис Шмыгаль
Работа транспорта
- С 22 мая разрешены пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.
- Метро заработает с 25 мая
- Железнодорожные пассажирские перевозки разрешат с 1 июня
- Прием и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом будет осуществляться с 15 июня
Отметим, что решение о смягчении карантина в каждом регионе принимает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Пересмотр решений осуществляется каждые семь дней.
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