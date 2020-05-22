Стало известно, в каких регионах возобновят работу пассажирского автотранспорта (инфографика)

Готовность ко второму этапу ослабления карантина, по словам министра, определяет Министерство здравоохранения.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, в каких регионах возобновятся автотранспортные пассажирские перевозки.

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"С сегодняшнего дня в регионах с благоприятной эпидситуацией разрешены пассажирские перевозки автомобильным транспортом - городские, пригородные, междугородние внутриобластные. Также разрешены международные автотранспортные пассажирские перевозки", - написал он в Telegram-канале.

Готовность ко второму этапу ослабления карантина, по словам министра, определяет Министерство здравоохранения.

Согласно информации, обнародованной на сайте Министерства здравоохранения, ко второму этапу ослабления карантина готовы Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

В то же время к ослаблению карантина пока не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения, который планируется проводить в 3 этапа.

В частности, с 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.