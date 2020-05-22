Маски, дистанция и дезинфекция: в Минздраве назвали обязательные условия для перевозок граждан в общественном транспорте

Перед каждой поездкой в обязательном порядке нужно будет проводить дезинфекцию.

Рекомендации по пассажирским перевозкам во время действия карантинных мер в Украине были утверждены Министерством здравоохранения.

Об этом говорилось в постановлении главного санитарного врача, пишет NEWSONE.

Отмечалось, что согласно распоряжению, перевозчики должны назначить людей, которые перед началом рабочего дня будут проводить проверку температуры сотрудников. Помимо этого, пассажиры и кондукторы обязаны находиться в транспортных средствах в маске, а также соблюдать определенную дистанцию.

Помимо этого, в распоряжении указано, что автостанции необходимо обеспечить антисептиками, а количество людей в городском транспорте должно соответствовать посадочным местам. Кроме того, перед каждой поездкой в обязательном порядке нужно будет проводить дезинфекцию.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 23 мая в столице в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, а с 25 мая - метрополитен.

В то же время сегодня, 22 мая, на сайте Министерства здравоохранения были размещены показатели эпидемической ситуации в регионах, согласно которым ко второму этапу смягчения карантина не готов ряд регионов. Это Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, «с сегодняшнего дня Украина переходит к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабляет общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация». Шмыгаль подчеркнул, что решение о смягчении или ужесточении карантина в областях отныне будут принимать региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.