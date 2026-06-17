Украинские защитники имеют ряд привилегий при выходе на пенсию, а также могут получить доплату к выплатам.

Участники боевых действий и ветераны в нашей стране имеют право на ряд льгот и надбавок от государства. Для защитников старше 50 лет наиболее актуальным вопросом является то, как рассчитывается военная пенсия в Украине. Не все военнослужащие знают о своих привилегиях при выходе на заслуженный отдых.

Мы разобрались, как считается стаж у военных в Украине в 2026 году и какие для защитников есть надбавки для государства.

Во сколько лет идут на пенсию военнослужащие

Украинские военные могут оформить один из трех видов пенсионных выплат: обычную пенсию по возрасту, по инвалидности и по выслуге лет.

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Если защитнику назначается стандартная пенсия по возрасту, то он может получить её не в шестьдесят лет, а раньше. Досрочный выход возможен в пятьдесят пять лет для мужчин и в пятьдесят для женщин, говорится на сайте ПФУ. Сколько нужно военного стажа для выхода на пенсию досрочно - также зависит от пола. Для мужчин это двадцать пять лет, а для женщин - двадцать.

По выслуге лет пенсия военным может выплачиваться уже с сорока пяти лет, сообщает ПФУ. Но для этого нужно иметь не менее двадцати пяти лет общего стажа, из которых не менее двенадцати с половиной лет составляет военная служба или работа определенных структурах.

Обратите внимание, что если украинец попал в плен РФ, то весь этот период также засчитают в стаж.

Как считается военный стаж во время войны

На сайте Минобороны Украины говорится, что один месяц службы солдату могут засчитать в стаж как три. То есть год в данном случае посчитают как три. Но для этого боец должен находиться непосредственно на территории ведения боевых действий, о чем выдается справка от воинской части.

Однако данная норма действует не всегда. Как сообщает Волынский ТЦК, правило про "1 месяц службы как 3" работает только если защитник претендует на пенсию по выслуге лет. Если же солдат будет получать обычные возрастные пенсионные выплаты (досрочно или нет), то стаж военных во время войны засчитывается по обычным правилам - без умножения на три.

Какие есть доплаты к пенсии военным 2026

Не зависимо от того, какой именно вид пенсии получает защитник, Пенсионный фонд выплачивает специальные доплаты.

Участникам боевых действий доплачивают 40 гривень к сумме выплат, а также назначают повышение в размере четверти минимума для нетрудоспособных. В 2026 году размер такой надбавки военным к пенсии составляет 648,75 гривень.

Также законодательством установлено, какая пенсия по УБД в 2026 году считается минимальной - это 5528 гривень. Если общая сумма с учетом всех повышений получилась ниже, то выплаты "подтянут" до этого показателя.

Отдельные доплаты установлены для защитников, награжденных боевыми медалями и орденами. Как говорится на сайте Минсоцполитики, пенсия военнослужащим может быть повышена на сумму от 8 до 24 тысяч гривень в зависимости от вида награды.

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