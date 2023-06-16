Иноязычные слова можно заменить украинскими, говорит Авраменко.

Лінк, посилання, покликання - как правильно? О в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал языковед и известный учитель украинского Александр Авраменко.

Многие украинцы интересуются, как уместно называть активный элемент на странице сайта, нажимая на который, переходим на другую страницу.

"Друзья, "лінк" и "посилання" - слова-дублеты, как "фактор" и "чинник", "горизонт" и "небокрай". Просто "лінк, фактор и горизонт" - иноязычные слова, а "посилання, чинник, небокрай" - собственно украинские", - говорит учитель.

Авраменко отметил, что на сегодня становится все больше сторонников новомодного слова "покликання". На самом деле никакое оно не новомодное: как синоним к ссылке со значением примечание под текстом, оно зафиксировано в словарях, изданных почти 100 лет назад. Так что это не новое слово, а реанимированное, которое мы возвращаем к жизни.

"Поэтому какое слово употреблять - "посилання" или "покликання" - решать вам", - подытожил самый известный учитель Украины.

"Бути в нагоді" или "бути в пригоді" - как правильно

"Бути в нагоді" или "бути в пригоді"? Из-за схожести выражений эти словосочетания в украинскомпорой путают, отмечал ранее Александр Авраменко. По его словам, ошибки в этих высказываниях допускает очень много людей, более 90%. Поэтому по ссылке проверьте, а не ошибаетесь ли вы.

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