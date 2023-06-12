Узнавайте, как правильно сказать на украинском - "стати в нагоді чи в пригоді".

"Стати в нагоді чи в пригоді"? Из-за схожести выражений эти словосочетания порой путают. Но есть простой способ исправить это, рассказывает в эфире "Сніданку з 1+1" языковед и известный учитель Александр Авраменко.

По его словам, ошибки в этих высказываниях допускает очень много людей, 90%. Так что у вас есть возможность проверить, а не ошибаетесь ли вы.

Авраменко предложил тестовое задание: в какой строке ошибочное выражение на украинском:

ця книга стане мені в нагоді;

ця книга стане мені в пригоді.

"Итак, ошибка допущена в первой строке. Нет, друзья, не "в нагоді", мне эта книжка "пригодиться, а не нагодиться". Поэтому запомните правильный фразеологизм: "стати в пригоді", - подчеркнул самый известный учитель Украины.

А вот слово "нагода" употребляют, когда речь идет об удобных для осуществления чего-либо обстоятельствах, нужный момент, например: "при нагоді зателефонуй мені".

Как правильно выражать благодарность на украинском - советы Авраменко

Ранее Авраменко объяснил, как правильно выражать благодарность. Он рассказал, что часто наталкивается в соцсетях в украинском языке на этикетную формулу "велике дякую". Но она неправильная, правильно будет так: "дуже дякую, вельми дякую, вельми вдячний".

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