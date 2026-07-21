Зеленский заявил, что предложил Федорову 'достойную должность во власти'

По его словам, у всех нас одно желание - победа над врагом, создание таких условий на фронте и оказание такого давления на Россию, которые позволили бы заставить Россию пойти на мир.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову "достойную должность во власти". Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

"Сегодня у меня состоялась встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить его развитие. Компетенция Евгения Хмары в сфере безопасности, боевые заслуги, технологические результаты и дипломатические успехи "Альфы" говорят сами за себя, и в условиях системы правительственных структур это необходимо", - сказал Зеленский.

По его словам, у всех нас одно желание - победа над врагом, создание таких условий на фронте и оказание такого давления на Россию, которые позволили бы заставить Россию пойти на мир.

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"Завтра формализуем все решения. Из этой ситуации Украина должна выйти сильнее, и России будет сложнее", - добавил он.

Президент утверждает, что максимально закрыть небо от российских ударов, дать реальное представление о мобилизационном процессе - это приоритет.

Ситуация с Федоровым

Ранее издание Financial Times писало, что Зеленский предложил экс-министру обороны Федорову другую должность с широкими полномочиями. Однако Федоров хочет вернуться только в Министерство обороны.

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