Зеленский заявил, что предложил Федорову 'достойную должность во власти'

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову "достойную должность во власти". Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.
"Сегодня у меня состоялась встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить его развитие. Компетенция Евгения Хмары в сфере безопасности, боевые заслуги, технологические результаты и дипломатические успехи "Альфы" говорят сами за себя, и в условиях системы правительственных структур это необходимо", - сказал Зеленский.
По его словам, у всех нас одно желание - победа над врагом, создание таких условий на фронте и оказание такого давления на Россию, которые позволили бы заставить Россию пойти на мир.
"Завтра формализуем все решения. Из этой ситуации Украина должна выйти сильнее, и России будет сложнее", - добавил он.
Президент утверждает, что максимально закрыть небо от российских ударов, дать реальное представление о мобилизационном процессе - это приоритет.
Ситуация с Федоровым
Ранее издание Financial Times писало, что Зеленский предложил экс-министру обороны Федорову другую должность с широкими полномочиями. Однако Федоров хочет вернуться только в Министерство обороны.