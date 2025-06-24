Еврейская община бьет тревогу: в Одессе хотят застроить кладбище

С точки зрения иудаизма, любое вмешательство в целостность захоронений является тяжким нарушением.

Территории Второго Еврейского кладбища в Одессе угрожают застройкой.

Об этом сегодня, 24 июня, сообщила Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) в Telegram.

Компания ООО "ЭКАТЕЛ АВТО" получила разрешение Одесского городского совета на застройку территории кладбища около 1 га, несмотря на имеющиеся судебные процессы относительно законности права пользования этим земельным участком.

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Еврейская община, часть депутатов и общественность выступают против этого решения.

На месте потенциальной застройки неоднократно находили человеческие кости и надгробия, в частности надгробную плиту с 1908 года. Это свидетельствует, что захоронения на территории не были эксгумированы, а кладбище фактически продолжает существовать в земле. Данные аэрофотосъемки 1944 года также подтверждают, что застройка ведется в пределах захоронений.

С точки зрения иудаизма, любое вмешательство в целостность захоронений - является тяжким нарушением.

ОЕОУ призвала депутатов Одесского городского совета, членов земельной комиссии, правоохранительные органы и всю общественность остановить процесс застройки на территории, где покоятся мертвые:

Ни один экономический интерес не может оправдать строительство на земле, хранящей человеческие останки".

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