Еврейская община бьет тревогу: в Одессе хотят застроить кладбище

Территории Второго Еврейского кладбища в Одессе угрожают застройкой.
Об этом сегодня, 24 июня, сообщила Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) в Telegram.
Компания ООО "ЭКАТЕЛ АВТО" получила разрешение Одесского городского совета на застройку территории кладбища около 1 га, несмотря на имеющиеся судебные процессы относительно законности права пользования этим земельным участком.
Еврейская община, часть депутатов и общественность выступают против этого решения.
На месте потенциальной застройки неоднократно находили человеческие кости и надгробия, в частности надгробную плиту с 1908 года. Это свидетельствует, что захоронения на территории не были эксгумированы, а кладбище фактически продолжает существовать в земле. Данные аэрофотосъемки 1944 года также подтверждают, что застройка ведется в пределах захоронений.
С точки зрения иудаизма, любое вмешательство в целостность захоронений - является тяжким нарушением.
ОЕОУ призвала депутатов Одесского городского совета, членов земельной комиссии, правоохранительные органы и всю общественность остановить процесс застройки на территории, где покоятся мертвые:
Ни один экономический интерес не может оправдать строительство на земле, хранящей человеческие останки".