Во Львове во время массовой стычки опрокинули автомобиль группы оповещения ТЦК

Правоохранители сообщили, что при проверке документов обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

Во Львове во время столкновения группа людей опрокинула служебный автомобиль группы оповещения ТЦК - видео инцидента распространилось в соцсетях.

Как сообщили "Суспильному" в полиции, конфликт произошел во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации. Правоохранители сообщили, что при проверке документов обнаружили мужчину, который якобы находился в розыске за уклонение от военной службы.

В областном территориальном центре комплектования сообщили, что мужчину, который находился в розыске и которого доставили в ТЦК и СП, направили на прохождение ВЛК.

Видео дня

"На месте происшествия осталась другая группа оповещения, которую заблокировала группа неизвестных лиц. Эта группа окружила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, нанесла существенный ущерб и, в конечном итоге, опрокинула служебный автомобиль. На месте работает полиция. Всем событиям будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий отреагировал на инцидент с блокированием и опрокидыванием автомобиля группы оповещения в Сыхове.

По его словам, после происшествия было проведено экстренное совещание с правоохранителями. Козицкий добавил, что все, кто совершал правонарушения, в частности препятствовал деятельности военнослужащих, должны быть установлены и привлечены к ответственности.

В то же время, по словам главы ОГА, областной ТЦК и СП проведут служебное расследование относительно правомерности действий военнослужащих во время оповещения мужчины 1996 года рождения, который находился в розыске.

Инциденты с ТЦК

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказывал, что имеются критические ситуации, связанные с нарушением прав человека при проведении мобилизационных мероприятий в Одесском, Закарпатском, Львовском и Тернопольском регионах.

Он привел пример, когда во время мониторинга в ТЦК обнаружили демобилизованного, который воевал, прошел Бахмут и имел удостоверение ветерана.

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