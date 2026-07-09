Во Львове во время массовой стычки опрокинули автомобиль группы оповещения ТЦК

Во Львове во время столкновения группа людей опрокинула служебный автомобиль группы оповещения ТЦК - видео инцидента распространилось в соцсетях.
Как сообщили "Суспильному" в полиции, конфликт произошел во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации. Правоохранители сообщили, что при проверке документов обнаружили мужчину, который якобы находился в розыске за уклонение от военной службы.
В областном территориальном центре комплектования сообщили, что мужчину, который находился в розыске и которого доставили в ТЦК и СП, направили на прохождение ВЛК.
"На месте происшествия осталась другая группа оповещения, которую заблокировала группа неизвестных лиц. Эта группа окружила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, нанесла существенный ущерб и, в конечном итоге, опрокинула служебный автомобиль. На месте работает полиция. Всем событиям будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий отреагировал на инцидент с блокированием и опрокидыванием автомобиля группы оповещения в Сыхове.
По его словам, после происшествия было проведено экстренное совещание с правоохранителями. Козицкий добавил, что все, кто совершал правонарушения, в частности препятствовал деятельности военнослужащих, должны быть установлены и привлечены к ответственности.
В то же время, по словам главы ОГА, областной ТЦК и СП проведут служебное расследование относительно правомерности действий военнослужащих во время оповещения мужчины 1996 года рождения, который находился в розыске.
Инциденты с ТЦК
Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказывал, что имеются критические ситуации, связанные с нарушением прав человека при проведении мобилизационных мероприятий в Одесском, Закарпатском, Львовском и Тернопольском регионах.
Он привел пример, когда во время мониторинга в ТЦК обнаружили демобилизованного, который воевал, прошел Бахмут и имел удостоверение ветерана.