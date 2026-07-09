Буданов резко отреагировал на инцидент с ТЦК во Львове

Глава ОП ожидает справедливой реакции со стороны правоохранительных органов на события во Львове.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов резко отреагировал на конфликт гражданских лиц с группой оповещения ТЦК и СП, произошедший во Львове вечером 8 июля.

"Если вы сегодня срываете одежду и избиваете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же избивать и срывать одежду, но уже с вас", – написал Буданов в Telegram.

Также глава ОП подчеркнул, что ожидает справедливой реакции от правоохранительных органов на события во Львове.

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Конфликт с ТЦК во Львове – главные новости

Как сообщал УНИАН, во Львове во время столкновения группа людей опрокинула служебный автомобиль группы оповещения ТЦК. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

Конфликт произошел во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации. Правоохранители сообщили, что при проверке документов обнаружили мужчину, который якобы находился в розыске за уклонение от военной службы.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что после происшествия провели экстренное совещание с правоохранителями. Он добавил, что все, кто совершал правонарушения, в частности препятствовал деятельности военнослужащих, должны быть установлены и привлечены к ответственности.

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