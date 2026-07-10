Среди них двое военных: СБУ задержала еще четырех участников столкновений с ТЦК во Львове

Один из двух задержанных военнослужащих самовольно покинул часть.

Задержаны еще четверо участников нападения на военных и правоохранителей, произошедшего 8 июля на проспекте Красной Калины во Львове во время проведения военными и полицейскими мероприятий по оповещению населения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Среди них – 21-летний и 45-летний жители Львова. А также двое 28-летних военнослужащих, один из которых самовольно покинул воинскую часть.

В СБУ отмечают, что они были наиболее активными участниками инцидента, блокировали движение служебного автомобиля военнослужащих, прыгали на нем и повредили транспортное средство. Задержанным готовят уведомление о подозрении.

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В Офисе генпрокурора сообщили, что задержанный 45-летний львовянин провоцировал конфликт с военнослужащим ТЦК. Впоследствии он начал применять к нему силу: дергал, пытался сорвать военную форму и словесно оскорблял.

По данным следствия, двое задержанных – 21-летний и 28-летний местные жители – подстрекали присутствующих к противоправным действиям. Они сами принимали активное участие в повреждении служебного автомобиля военнослужащих Сиховского РТЦК и СП.

Инцидент во Львове – больше новостей

Как сообщал УНИАН, Сиховский районный суд Львова 10 июля избрал меру пресечения еще одному ранее задержанному во Львове 23-летнему Олегу Гаврилову, которого подозревают в нападении на полицейских во время конфликта с ТЦК.

Речь идет о содержании под стражей сроком на 60 дней без определения залога. Подозреваемый 23-летний Олег Гаврилов является солдатом воинской части А0536, но с февраля находится в СЗЧ.

Напомним, что во время беспорядков около 200 гражданских лиц заблокировали, повредили и опрокинули автомобиль KIA Sorento. Им пользовались военнослужащие ТЦК и СП.

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