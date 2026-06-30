В июне G7 и Евросоюз приняли решения, направленные против нефтегазовых доходов России. Бизнесмен Сеяр Куршутов, специализирующийся на международной торговле, объясняет, почему это самый чувствительный для Кремля удар.

Июнь 2026 года принёс сразу два решения, которые касаются не оружия, а денег. 17 июня лидеры G7 заявили о намерении усилить давление на российскую военную экономику, прежде всего на нефтегазовый сектор, а 9 июня Еврокомиссия анонсировала уже 21-й пакет санкций против России. По мнению бизнесмена и инвестора Сеяра Куршутова, который много лет работает в сфере международной торговли, оба решения целятся в одну болевую точку.

"Её войну оплачивает нефть и газ", отмечает Сеяр Куршутов, имея в виду российский бюджет. По его словам, доходы от продажи энергоносителей это фундамент российской казны, поэтому по-настоящему болезненным для Кремля является удар именно по ним. "По-настоящему болезненный удар по Кремлю это удар не по спискам фамилий, а по выручке за каждый проданный баррель", объясняет бизнесмен.

Сеяр Куршутов подчёркивает, что зависимость России от нефти делает её уязвимой. Когда доходы от продажи энергоносителей падают, государство сразу ощущает дефицит, который вынуждено закрывать повышением налогов, ослаблением рубля и расходованием резервов. "Любое системное давление на нефтяные доходы приходится на самое чувствительное место", считает он.

Видео дня

В то же время бизнесмен признаёт и неудобный факт: последние месяцы экономически работали на пользу России. Из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть выросли, и, по оценкам Киевской школы экономики, только за март российские нефтяные доходы поднялись с 9,3 до 19 миллиардов долларов. Именно поэтому, по мнению Сеяра Куршутова, новые шаги Запада направлены на то, чтобы закрыть этот временный источник сверхприбыли.

Подводя итог, Сеяр Куршутов предостерегает от завышенных ожиданий, но убеждён в логике давления. "Санкции сами по себе войну не остановят", признаёт он, однако добавляет, что эффект накапливается со временем: чем дольше Россия недополучает нефтяные деньги, тем меньше у неё ресурса финансировать агрессию.

Сеяр Куршутов – украинский бизнесмен и инвестор, специализирующийся на международной торговле и таможенном регулировании. В 2014–2016 годах он был советником Таможенной службы Украины. Меценат и патриот Украины, он системно поддерживает Силы обороны и волонтёрские фонды.