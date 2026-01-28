Бывшего судью, сбившего насмерть военного, могут отпустить из СИЗО

После более чем двух лет пребывания под стражей он может выйти на свободу, если внесет залог.

Бывшего судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, отпустят из-под стражи при условии внесения залога в 119 млн грн, об этом УНИАН сообщил источник в Святошинском районном суде Киева.

Как сообщил собеседник УНИАН, сегодня Святошинский районный суд Киева, рассмотрев ходатайство бывшего судьи, смягчил ему меру пресечения с содержания под стражей на залог в сумме 119 млн грн.

"Если эта сумма будет внесена самим Тандыром или залогодателем, его освободят из-под стражи", - сказал собеседник УНИАН.

Дело Алексея Тандыра - что известно

Дело бывшего судьи и бывшего председателя Макаровского районного суда Киевской области тянется уже почти 3 года. В мае 2023 года в Киеве произошло смертельное ДТП, в ходе которого погиб 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Вадим Бондаренко. Авария произошла незадолго до начала комендантского часа. За рулем автомобиля, который сбил военного, находился судья Алексей Тандыр. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

26 мая того же года ему было объявлено подозрение. А в августе прокуратура передала дело в суд.

В январе же текущего года Тандыр выиграл свой иск к Украине в ЕСПЧ, который констатировал, что имело место нарушение права Тандыра на свободу и личную неприкосновенность. В частности, содержание Тандыра под стражей без определения залога нарушило европейские стандарты свободы и безопасности. ЕСПЧ присудил экс-судье 2 100 евро компенсации и 250 евро возмещения судебных расходов. Эти средства ему должна выплатить Украина.

