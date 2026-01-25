Экс-судья Тандыр получит компенсацию за содержание под стражей по делу о смертельном ДТП

В мае 2023 года Тандыр насмерть сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко.

Бывший судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр получит от Украины компенсацию за содержание под стражей по делу о смертельном ДТП.

Такое решение вынес Европейский суд по правам человека 22 января, указав на системные нарушения. Отмечается, что содержание Тандыра под стражей без определения залога нарушило европейские стандарты свободы и безопасности.

ЕСПЧ присудил экс-судье 2 100 евро компенсации и 250 евро возмещения судебных расходов. Эти средства ему должна выплатить Украина.

На данный момент Тандыр находится в изоляторе более 2,5 лет без альтернативной меры пресечения. Суд настаивает, что это является нарушением статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, которой гарантируется право на свободу и личную неприкосновенность.

В решении ЕСПЧ также сказано, что украинские суды неоднократно повторяли одни и те же аргументы, ссылались на гипотетические риски. Речь идет о вероятном побеге Тандыра, давлении на свидетелей или препятствовании правосудию, при этом отмечается, что не было приведено конкретных доказательств. Кроме того, в суде не рассматривалась возможность применения альтернативных мер пресечения по делу Тандыра.

Дело Алексея Тандыра

В мае 2023 года в Киеве произошло смертельное ДТП, в ходе которого погиб 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Вадим Бондаренко. Авария произошла незадолго до начала комендантского часа. За рулем автомобиля находился судья Алексей Тандыр. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

26 мая ему было объявлено подозрение. А в августе прокуратура передала резонансное дело в суд. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

