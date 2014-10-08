В плену боевиков остаются 224 украинских военных

В плену боевиков остаются 224 украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Валерий Гелетей сегодня на брифинге в Киеве.

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«Что касается тех людей, которые находятся в плену, - на сегодняшний день в плену террористов находятся 224 военнослужащих, по имеющейся информации», - отметил министр.

«Этот вопрос (их освобождение) решается во взаимодействии с СБУ», - добавил Гелетей.