В плену боевиков остаются 224 украинских военных
17:10, 08 октября 2014Общество
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Вопрос по освобождению решается во взаимодействии с СБУ.
REUTERS
В плену боевиков остаются 224 украинских военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Валерий Гелетей сегодня на брифинге в Киеве.
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«Что касается тех людей, которые находятся в плену, - на сегодняшний день в плену террористов находятся 224 военнослужащих, по имеющейся информации», - отметил министр.
«Этот вопрос (их освобождение) решается во взаимодействии с СБУ», - добавил Гелетей.
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