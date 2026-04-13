Украина тайно разработала ракеты, способные пролетать вглубь России на 500 км, – аналитики

В Украине уже есть секретные ракеты, способные наносить удары вглубь территории противника.

В Украине впервые публично раскрыли успехи украинского ракетостроения и подтвердили планы по созданию суверенной спутниковой группировки, пишут аналитики Defence Express.

"Вряд ли целью боевой задачи было достижение определенной высоты. Это стало результатом полета неизвестной баллистической ракеты, очевидно с боевой частью, к цели. Что вполне укладывается в еще одну фразу: "У нас есть ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 километров и лететь на гиперзвуковых скоростях", – отметили аналитики, комментируя информацию депутата Федора Вениславского о выводе украинского ракетоносителя в космос.

Они добавили, что гиперзвуковые скорости здесь следует воспринимать в контексте разработки баллистических ракет, которые могут преодолевать дальность около 500 км и обычно разгоняются до скоростей более 5 Махов (1700 м/с).

Они приходят к выводу, что Украина уже имеет баллистические ракеты такого класса, хотя, очевидно, не в значительном количестве. В то же время отмечается, что "когда именно и с какой целью, а также с каким результатом были осуществлены эти пуски, пока неизвестно".

Также стало известно, что во время войны был осуществлен запуск ракетоносителя с транспортного самолета на высоте примерно 8 тысяч метров, который потенциально может также быть использован для вывода на орбиту различного рода космических аппаратов.

"На практике запуск баллистической ракеты с самолета позволяет преодолеть первые и самые сложные километры полета, когда сопротивление атмосферы очень значительно. И таким образом с уже имеющейся баллистической ракетой можно достичь еще большей дальности, но ее габариты и вес будут ограничены возможностями носителя. Однако влияние на дальность полета баллистической ракеты напрямую зависит от того, какой тип "воздушного запуска" используется", – говорится в статье.

Как Украина вывела ракетоноситель в космос

Как писал УНИАН, по словам председателя подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, уже во время войны подразделения, входящие в состав ГУР, выполняя боевую задачу, дважды вывели ракетоноситель с территории Украины в космос. Первый раз – на высоту более 100 километров, второй – 204 километра.

Разработка баллистического оружия в Украине – что известно

Напомним, что недавно в сети появился снимок опытного образца украинской оперативно-тактической баллистической ракеты FP-7 компании FirePoint. Известно, что это аналог американской ATACMS, но в 2,5 раза дешевле. Она базируется на ракете, разработанной для комплексов С-400, однако имеет композитный корпус и новую систему подачи топлива.

В FirePoint заявляют, что ракета должна быть готова летом. Она будет иметь дальность до 850 км и сможет долететь до Москвы. Ведь FP-7 создается как средство, способное прорывать российские системы ПВО, а также как инструмент, использование которого не требует согласования с украинскими союзниками.

По мнению эксперта Павла Нарожного, проблем с поражением российских заводов, арсеналов или нефтяной инфраструктуры быть не должно. Нужно будет лишь выяснить, какие объекты не защищены средствами противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: