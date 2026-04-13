Трамп объявил о начале полной морской блокады портов Ирана

По словам Трампа, за время операции на Ближнем Востоке было полностью уничтожено 158 иранских кораблей.

Соединенные Штаты Америки начали полную морскую блокаду портов Ирана. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social

Американский лидер утверждает, что Военно-морские силы Ирана уже "лежат на дне моря". По словам Трампа, за время операции на Ближнем Востоке полностью уничтожены 158 кораблей.

"Мы не поразили лишь небольшое количество их, как они это называют, "скоростных ударных кораблей", поскольку не считали их серьезной угрозой", – заявил он.

Президент США подчеркнул, что если какой-либо из этих кораблей приблизится к объявленной им блокаде, он будет немедленно уничтожен. Будут использоваться те системы уничтожения, которые США применяли против наркоторговцев на лодках в море.

"Это быстро и жестоко. P.S. 98,2% наркотиков, поступающих в США по морю, прекратились!" – резюмировал Дональд Трамп.

Начиная с 13 апреля, ВМС США планируют блокировать доступ к иранским портам и перехватывать любые суда, которые платят Ирану за безопасный проход. Трамп говорил, что в этом Штатам помогут другие страны, но к инициативе пока никто не присоединился.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить всю энергетическую инфраструктуру Ирана. Американский лидер утверждает, что "мог бы уничтожить Иран за один день".

