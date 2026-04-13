Добыча нефти странами ОПЕК рекордно упала из-за войны в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке привел к сокращению экспорта сырья из ключевых стран-членов ОПЕК.

Добыча сырой нефти странами ОПЕК пережила рекордное падение в прошлом месяце из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Добыча стран-членов ОПЕК упала в марте на 7,88 миллиона баррелей в сутки – до 20,79 миллиона баррелей. Сокращение добычи зафиксировали в Ираке, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте.

Падение добычи уже превышает падение в мае 2020 года, когда ОПЕК и ее партнеры резко сократили добычу из-за обвала мирового спроса на топливо во время пандемии COVID-19. Таким образом, речь идет о самом резком падении за весь период наблюдений, ведущихся с 1980-х годов.

Видео дня

Наибольшее сокращение в марте зафиксировано в Ираке – там добыча уменьшилась на 2,56 миллиона баррелей в сутки до 1,63 миллиона. За ним следует Саудовская Аравия, где падение составило 2,31 миллиона – до 7,8 миллиона баррелей в сутки.

Конфликт между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой привел к закрытию жизненно важной для Персидского залива морской артерии – Ормузского пролива. Это вызвало резкий рост цен на такие продукты, как авиационное топливо, дизель и бензин.

Фьючерсы на нефть в понедельник, 13 апреля, торговались в Лондоне на уровне 102 долларов за баррель. Цена несколько выросла после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести блокаду иранских портов.

Ранее ОПЕК снизила оценки мирового спроса на нефть во втором квартале на 500 000 баррелей в сутки.

До того, как 28 февраля началась война, ключевые страны организации активно восстанавливали добычу. Во время ежемесячной видеоконференции 5 апреля они согласовали символическое увеличение на май, чтобы продолжить этот процесс.

Недавно США объявили о введении морской блокады в отношении всех судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них. В CENTCOM (Центральном командовании ВС США) заявили, что не будут препятствовать свободному судоходству судов, проходящих через Ормузский пролив в неиранские порты или из них.

Из-за блокады Ормузского пролива существенно выросли цены на некоторые товары. Так, цены на алюминий в Лондоне поднялись до четырехлетнего максимума. Несколько подорожали медь и цинк, тогда как большинство других базовых металлов не продемонстрировали роста цен.

