НРК заменяют пехоту: Foreign Policy рассказало о новых задачах для роботов на войне

Из-за нехватки личного состава и растущего давления со стороны дронов Силы обороны расширяют применение НРК.

Украина все чаще применяет наземных роботов для боевых операций из-за давления дронов. Как пишет Foreign Policy, в войне против России все большую роль играют наземные роботизированные платформы, поскольку Украина "сталкивается с давлением российских беспилотников и критической нехваткой пехоты".

Использование НРК растет

В феврале министр обороны Михаил Федоров отметил более 7000 миссий наземных роботов и поставил цель перевести на роботов всю транспортировку на передовой.

Эксперты прогнозируют рост масштабов применения НРК в 2026 году. Главная причина – увеличение количества БПЛА с российской стороны. Издание отметило, что Россия медленнее, чем Украина, внедряла воздушные беспилотники, но наверстала упущенное время и теперь так называемая "серая зона" растет.

В одном из батальонов дронных бригад до 80 процентов логистических потребностей удовлетворяются системами беспилотных летательных аппаратов, которые доставляют новые дроны для авиационных команд, боеприпасы и еду.

Чтобы увеличить шансы машин на выживание, некоторые подразделения будут использовать наземных роботов для пересылки грузов подразделениям беспилотных бомбардировщиков. А затем они совершают перелет, чтобы доставить припасы.

Подготовка операторов

Беспилотные наземные комплексы дешевле традиционных бронированных машин пехоты, и экипаж не рискует жизнью при выполнении задач: "Благодаря использованию спутниковых терминалов Starlink для их управления, операторы могут находиться далеко за пределами зоны действия российских дронов, перевозя припасы, эвакуируя раненых солдат и даже сами переходя в наступление".

Не менее 12 украинских бригад уже ведут набор операторов НРК. А действующим пилотам дронов требуется от четырех до шести месяцев военной службы, чтобы стать опытными операторами. При этом миссии могут быть изнурительными, поскольку операторы тратят до 12 часов на управление медленными наземными беспилотниками.

Роботы также требуют постоянного обновления. Как рассказали выжанню военные и производители, робот, который работал месяц назад, может не работать в следующий из-за изменений в российской радиоэлектронной борьбе, расширения зоны поражения и других факторов.

Эвакуация на НРК

Медицинская эвакуация является вторым по распространенности видом использования НРК. Медицинская эвакуация гораздо сложнее, чем просто перевозка боеприпасов и еды. Во-первых, раненые солдаты, которых перевозят в грузовом отсеке робота, могут получить переохлаждение в холодные месяцы. Во время медицинской эвакуации пилоты также будут пристально следить за вражескими дронами, в частности просматривать перехваченные российские дроны, чтобы увидеть, не охотятся ли на них самих.

Развивается применение роботов для боевых операций. Таких роботов можно использовать для установки мин, стрельбы из установленных на них пулеметов или даже для атаки российских позиций, врезаясь в них с взрывчаткой, подобно тому, как работают многие дроны воздушной атаки.

Помимо атак, роботов также можно использовать для обороны, например, для мониторинга известных маршрутов проникновения российских войск и устраивания им засад.

Существуют и проблемы

Однако некоторые проблемы требуют решения. Во-первых, чем больше оружие, установленное на нем, тем больше нужен беспилотник.

К тому же такое оружие, как пулеметы, может заклинивать, а сами роботы нуждаются в замене аккумуляторов. Эти проблемы робот не может решить без помощи человека.

Эти системы также являются относительно дорогими по сравнению с воздушными дронами, стоимость одной наземной роботизированной платформы эквивалентна стоимости нескольких воздушных дронов. Некоторые беспилотные летательные аппараты будут стоить от 30 000 до 40 000 долларов, и за эту цену можно купить от 30 до 50 FPV.

Историческое применение дронов

Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил о том, что впервые во время войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами – были задействованы наземные роботизированные комплексы и БПЛА. Операция была выполнена без участия пехоты. Оккупанты сдались в плен.

Зеленский также сообщил, что за последние три месяца НРК выполнили 22 тысячи миссий на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: