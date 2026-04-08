Дешевое средство, что есть в любом доме, прекрасно смывает плесень с машинки за один цикл стирки.

Любая стиралка со временем начинает неприятно пахнуть. Влага, тепло, остатки грязи с одежды - это идеальные условия для того, чтобы микробы комфортно чувствовали себя в барабане. Регулярная чистка техники от плесени входит в перечень того, что делать, чтобы стиральная машина служила долго. Повторять процедуру рекомендуется хотя бы раз в месяц, особенно если у вас жесткая вода.

Приступая к работе, вы можете с неприятным удивлением обнаружить, что никакое средство не "берет" этот налет. Задача, как почистить стиральную машину от плесени и запаха, оказывается не такой уж простой. Разочаровавшись в бытовой химии, многие хозяева прибегают к народным методам и остаются довольными.

Чистка стиральной машины от плесени - очень простой и быстрый способ

О лучшем методе чистки барабана рассказало издание Express. Специалисты по уборке назвали средство, что убивает плесень в стиральной машине начисто. Им оказался обычный столовый уксус, который ,славится антибактериальными свойствами. Он проникает во все уголки барабана, уничтожая споры грибка и неприятные запахи.

Перед тем, как избавиться от плесени в стиральной машине, вытяните все из барабана и пройдитесь по его стенкам влажной губкой. Также протрите отсеки для моющих средств. В отделение для порошка влейте 250 миллилитров уксуса. Запустите самый длинный цикл стирки при температуре 90°. Затем включите однократное полоскание, чтобы вымыть остатки средства.

Если машинка старая и в ней накопилась накипь, то в середине цикла сделайте паузу на 40 минут. За это время горячая вода должна хорошо очистить внутренние элементы стиралки от налета. После чего закончите программу.

Проводите такую простую процедуру ежемесячно, чтобы техника долго вам прослужила. Для ее реализации не нужны никакие агрессивные химические средства.

Как избавиться от черной плесени на резинке стиральной машины

Резиновая прокладка накапливает больше всего налета. Если его регулярно не убирать, постиранная одежда будет с затхлым запахом. В том, как убрать плесень в стиральной машине на резинке, нам снова поможет уксус.

Залейте жидкость в пульверизатор и обильно опрыскайте уплотнитель по всей площади. Подождите 10 минут. За это время средство от плесени в стиральной машине вступит в контакт со спорами и уничтожит их. Затем протрите резинку от остатков грязи - удобно делать это старой зубной щеткой.

Чтобы в будущем грибок не появлялся на уплотнителе, применяйте меры профилактики - после каждой стирки открывайте дверцу, пока барабан не просохнет полностью. Тогда на резинке не будет накапливаться влага, где и размножаются микробы.

