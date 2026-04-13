Анкара может принять решение вступить в военное противостояние с Израилем, – The Jerusalem Post

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, несмотря на перемирие, Израиль вынудил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за нападений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 12 апреля, обвинил Израиль в совершении зверств против Палестины и Ливана и пригрозил возможными военными действиями против еврейского государства, подобными его прошлым вмешательствам в Карабахе и Ливии, сообщает The Jerusalem Post.

"Окровавленная сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и мирных жителей, не соблюдая никаких правил или принципов и игнорируя любые человеческие ценности", – сказал Эрдоган во время выступления на Международной конференции азиатских политических партий в Стамбуле.

Президент Турции рассказал, что миллионы ливанцев были вынуждены из-за атак покинуть свои дома:

"Несмотря на перемирие, Израиль заставил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские населенные пункты".

Издание отмечает, что США и Израиль отвергают утверждения о том, что Ливан включен в действующее перемирие с Ираном.

Эрдоган назвал действия Израиля "варварскими". Он упомянул спорный закон, недавно принятый Кнессетом, который утверждает смертную казнь для террористов, которая, по словам турецкого лидера, предназначена "только для палестинских заключенных".

В статье отмечается, что в тот же день после выступления Эрдоган во время общения с журналистами еще больше обострил свою риторику, намекнув, что Анкара может решить вступить в военное противостояние с Израилем.

"Мы должны быть сильными, чтобы не позволить Израилю поступать так с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы поступим так же с ними. Ничто не мешает нам это сделать. Нам просто нужно быть сильными, чтобы мы могли принять эти меры", – считает президент Турции.

Издание добавляет, что в ответ на заявление Эрдогана министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху резко осудил высказывания президента Турции и его претензии на моральное превосходство, а также обвинил турецкого лидера в лицемерии. Он напомнил об истории территориальной агрессии Турции на Кипре и ее отношении к меньшинствам, в частности к курдам.

"Турция, которая завоевала Северный Кипр и контролирует курдские территории на востоке, осмеливается поучать нас морали. Турция, построившая свою экономику на геноциде армян, осмеливается обвинять нас в геноциде. Турция, силой навязывающая исламизацию, осмеливается говорить о правах человека", – заявил Элияху.

Более того, министр по делам культурного наследия Израиля пообещал подать в израильское правительство предложение о полном разрыве дипломатических отношений с Турцией.

