Известный техноблогер назвал лучшие и худшие видеокарты для покупки в 2026 году

Пользователям советуют избегать видеокарт с 8 ГБ памяти и не переплачивать за флагманские модели.

Известный техноблогер с канала ScatterVolt выпустил новое видео, в котором рассказал, какие видеокарты имеет смысл покупать в игровой ПК в 2026 году, а от каких наоборот лучше отказаться. По крайней мере до стабилизации цен в условиях дефицита памяти.

В бюджетном сегменте ключевая проблема – недостаток видеопамяти. Карты ровня GeForce RTX 5060 и RTX 5050 формально подходят для 1080p, но уже сегодня упираются в 8 ГБ VRAM, что начинает сказываться в современных играх.

На этом фоне более интересными выглядят решения Intel: Arc B570 с 10 ГБ VRAM и особенно Arc B580 с 12 ГБ. Эти модели можно считать комфортным вариантом для 1080p-гейминга, а в некоторых сценариях – и для 1440p, хотя их сдерживают особенности драйверов и оптимизации.

В среднем классе картина выглядит еще менее однозначной. GeForce RTX 5060 Ti, как в версии на 8 ГБ, так и 16 ГБ, страдает от завышенной цены, делая покупку нерациональной. В свою очередь GeForce RTX 5070 может быть оправдана только при хорошей скидке.

На этом фоне выделяется Radeon RX 9070 – более сбалансированная модель с 16 ГБ памяти и разумным ценником. Для игр в разрешении 1440p она считается одним из наиболее оптимальным вариантом.

В премиальном классе ситуация также далека от идеальной. GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – примеры переплаты за избыточную производительность, которая раскрывается лишь в узких сценариях вроде трассировка пути. Даже RTX 5070 Ti выглядит сегодня спорной покупкой на фоне более доступных альтернатив.

Более рациональным вариантом в топовом сегменте остается Radeon RX 9070 XT. Она обеспечивает необходимую производительность для игр в 4K и при этом выглядит более оправданной по цене относительно конкурентов, хотя и здесь без переплаты не обходится.

В целом, блогер советует избегать 8-гигабитных видеокарт и не переплачивать за флагманские модели, если их возможности не используются полностью.

Согласно свежему опросу Steam, более 50% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является GeForce RTX 3060.

