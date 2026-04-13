После провала Орбана на выборах Кремль окрестил Венгрию недружественной страной

Песков сказал, что в России надеются на "прагматичные отношения" с новыми властями Венгрии.

Кремль не намерен поздравлять Петера Мадьяра с победой его партии на парламентских выборах в Венгрии, поскольку это "недружественная страна".

Такое заявление на фоне провала Виктора Орбана сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщают росСМИ. В то же время он добавил, что в Москве к выбору венгерского народа относятся "с уважением".

"Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", – сказал рупор Кремля.

Говоря о взаимодействии между странами в будущем, Песков сказал, что в России надеются на "прагматичные отношения" с новыми властями Венгрии.

Выборы в Венгрии

12 апреля в Венгрии состоялись выборы в парламент. Большинство мест получила оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. Теперь ожидается смена курса страны, которой 16 лет "правил" пророссийский премьер Виктор Орбан.

После победы Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока и весь госаппарат немедленно сложить полномочия. Он добавил, что Будапешт сосредоточится на том, чтобы вновь стать сильным союзником в ЕС и НАТО.

Говоря об Украине, Мадьяр заявил, что не станет блокировать кредит на 90 млрд евро, как это делал Орбан. Однако Венгрия все равно не будет участвовать в инициативе из-за сложной финансовой ситуации.

