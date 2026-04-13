Вместо доступного морского транспорта крымчане получат игорный развлекательный объект.

В оккупированной Ялте начался демонтаж здания морского вокзала. Работы проводятся структурами, связанными с российским бизнесменом Аркадием Ротенбергом, которого считают одним из приближённых к президенту РФ Владимиру Путину.

Как отмечает Центр национального сопротивления, морвокзал ранее был одной из важных архитектурных и туристических точек города. На опубликованных фотографиях видно, что значительная часть конструкций уже демонтирована, а на месте ведутся активные строительные работы.

Согласно публикации, жители Ялты неоднократно выступали против этого строительства. Люди требовали от оккупационной администрации восстановить нормальную работу морского вокзала и полноценное пассажирское сообщение, которое за годы оккупации фактически пришло в упадок. Однако интересы "кошелька Путина" оказались важнее потребностей горожан: вместо доступного морского транспорта крымчане получат игорный развлекательный объект.

Идея строительства игорной зоны в Крыму возникла еще в 2019 году, когда ее планировали создать в посёлке Кацивели. Основным инвестором была компания, связанная с Аркадием Ротенбергом. В июле 2024 года Госдума и Совет Федерации приняли закон, который позволил перенести зону непосредственно в Ялтинский морской порт. Так, было разрешено размещение игорных заведений (казино), роскошных отелей, спа-комплексов и ресторанов, а также иной развлекательной инфраструктуры.

Сообщается, что проект реализуется в рамках так называемой реконструкции территории. При этом фактически происходит уничтожение существующего здания с последующей перестройкой участка под новые цели.

В ЦНС отмечают, что подобные проекты часто реализуются без учета исторической и культурной ценности объектов, а также без прозрачных процедур согласования. На месте работает тяжёлая техника, ведется демонтаж конструкций, а территория частично огорожена.

Ранее морвокзал использовался как элемент портовой инфраструктуры и считался частью исторического облика Ялты.

Преступления россиян на оккупированных территориях Украины

Следует отметить, что россияне продолжают уничтожать известные объекты на временно оккупированных территориях: в марте на набережной Алушты они начали демонтаж ротонды. Хотя изначально они обещали отреставрировать символ города с многолетней историей.

Также оккупанты похитили из Херсонского художественного музея три картины известного художника-мариниста Ивана Айвазовского. Это не единственные похищенные россиянами картины - охоту на картины Айвазовского оккупанты устроили на всех оккупированных территориях Украины.

