Популярный почтовый клиент скоро перестанет работать на Android: что случилось

Пользователям дали 6 недель на переход.

Microsoft готовится полностью прекратить работу приложения Outlook Lite для Android – упрощенной версии почтового клиента, рассчитанной на бюджетные смартфоны и слабое интернет-соединение. Об этом сообщает Forbes.

В анонсе говорится, что приложение перестанет работать 25 мая 2026. После этой даты Outlook Lite еще сможет запускаться, однако доступ к почте и другим функциям будет полностью заблокирован.

Microsoft уже начала поэтапное сворачивание сервиса: новые установки Outlook Lite были приостановлены еще в 2025-ом, а сейчас пользователям фактически оставили последний этап – миграцию на основное приложение Outlook Mobile.

Фактически компания завершает жизненный цикл легкой версии Outlook и переводит всех пользователей на единую мобильную платформу. Установить Outlook Mobile можно через Google Play, после чего достаточно войти в свой аккаунт – письма и календарь подтянутся автоматически.

Outlook Lite пользовался популярностью у владельцев бюджетных Android-смартфонов и в регионах с медленным интернетом. Однако теперь Microsoft решила сконцентрировать все ресурсы на развитии основного приложения Outlook Mobile, в котором реализовано больше функций, включая интеграцию искусственного интеллекта.

Напомним, ранее Meta закрыла десктопные приложения Messenger для Windows и macOS. Компания переводит пользователей на веб-приложение Messenger, которое завоевало репутацию ненадежного и непродуманного.

Ранее эксперты по безопастности говорили, что миллиарду владельцев Android прямо сейчас угрожает опасность. Все потому, что они по-прежнему пользуются Android 12 или более ранними системами, для которых Google больше не выпускает патчи безопасности.

