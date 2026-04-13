'Мастер сделок' загнал себя в ловушку, блокада Ирана может обернуться против Трампа, – FT

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп называет себя "мастером искусства заключать сделки". Но из-за недостатка терпения и провальных переговоров с Ираном американский лидер решил снова пойти на эскалацию, объявив о блокаде иранских портов.

Эта тактика, вероятно, обернется против Вашингтона, пишет Financial Times. Закрытие Ормузского пролива Ираном вызвало стремительный рост мировых цен на энергоносители. Блокада со стороны США уже приводит к еще большему росту цен на нефть и газ. Кроме того, растет риск нового удара Ирана по энергетической инфраструктуре в Персидском заливе.

Тегеран убежден, что в этом конфликте время на его стороне. И, возможно, он не ошибается, говорится в материале. Дело в том, что чем дольше Ормузский пролив будет закрыт, тем сильнее будет экономическое и политическое давление на США и их союзников. Поэтому если и когда мирные переговоры возобновятся, позиция Ирана будет более выгодной, чем сейчас.

За время войны на Ближнем Востоке было потеряно около 20 процентов мировых запасов энергоносителей. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол говорит, что нынешний кризис может затмить совокупные последствия нефтяных шоков 1970-х годов, которые привели к годам инфляции, рецессии и нормированию топлива.

"Рост цен на бензин на заправках – это лишь начало. Дефицит авиационного топлива ударит по авиаперевозкам, что нанесет ущерб туризму в преддверии решающего летнего сезона в Европе. Нехватка гелия – значительная часть которого добывается в Катаре – может остановить производство полупроводников. Производство продуктов питания пострадает от дефицита удобрений, что приведет к дальнейшей инфляции", – говорится в материале.

На что рассчитывает Дональд Трамп

По мнению автора, американский лидер Дональд Трамп явно надеется, что экономическое давление заставит Исламскую республику быстро согласиться на его требования. Однако режим Ирана борется за выживание, а также имеет определенный запас доходов, полученных от недавней продажи нефти по завышенным ценам. Зарабатывать Тегеран может и за счет продажи газа.

"Если блокада Трампа не заставит Иран подчиниться воле Америки, США столкнутся с очень сложным выбором. Президент высказал возможность разрушения иранской инфраструктуры и иногда намекает, что военная операция по открытию пролива будет легкой. Но правда в том, что если бы это были эффективные или реалистичные варианты, их уже бы опробовали", – подчеркивает издание.

Даже если США удастся пропустить через пролив несколько военных кораблей, это не станет гарантией безопасности для торговых судов. Несколько атак на такие суда вполне могут сделать невозможным дальнейшее движение танкеров по проливу.

Какие последствия будет иметь возможная эскалация на Ближнем Востоке

Если США все же решатся на дальнейшую эскалацию и уничтожат иранские электростанции и опреснительные установки, Иран может атаковать такие же объекты в Персидском заливе. Жизнь в ОАЭ и Саудовской Аравии станет практически невозможной, поскольку пресная вода там производится с помощью специальных установок.

Пагубные последствия этой войны также выходят далеко за пределы Ближнего Востока. На прошлой неделе Ирландию охватили протесты, вызванные ростом цен на топливо. И, вероятно, таких ситуаций в разных странах будет только больше.

"Переговоры о прекращении войны – и энергетического кризиса, который она вызывает – потребуют стратегического видения, терпения и способности понимать компромиссы и строить альянсы. Все эти качества отсутствуют у Трампа", – резюмировал автор.

Китай ответил на обвинения в возможных поставках оружия в Иран. В МИД страны настаивают, что придерживаются "осторожной и ответственной политики" в сфере экспорта вооружений. Обвинения в поддержке Ирана Пекин называет безосновательными.

Между тем бывший директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан призвал немедленно отстранить Дональда Трампа от власти. Экс-разведчик говорит, что агрессивная риторика президента, в частности слова об уничтожении иранской цивилизации, представляют реальную угрозу для мира.

