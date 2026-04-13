Metro 2039 официально подтвержден: украинский шутер покажут уже на этой неделе

Компания Microsoft анонсировала новую презентацию формата Xbox First Look, в рамках которой состоится полноценный показ следующей части серии Metro – Metro 2039.

Презентация под названием Xbox First Look: Metro 2039 пройдет 16 апреля, в 20:00 по киевскому времени, и будет полностью посвящена горячо ожидаемой игре украинской студии 4A Games.

Ожидается первый полноценный взгляд на игру – вероятно, с демонстрацией геймплея и подробностями о сюжете.

Metro 2039 станет четвертой основной игрой франшизы после Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus. Предыдущие игры рассказывали о выживших после ядерной катастрофы, живущих в метро Москвы и за его пределами.

В сети уже давно ходят слухи о разработке следующей части Metro. На определенном этапе в планах 4A Games был некий "космический шутер", но очевидно, от этой идеи отказались. А после полномасштабного вторжения РФ студия переосмыслила сюжет следующей части франшизы.

В 2023 году инсайдер Том Хендерсон рассказывал о Metro 4. По его словам, игра находится на такой стадии разработки, когда ее уже можно пройти от начала до конца. Геймплей будет классическим для этой серии: игрокам придется стелсить, крафтить и собирать ресурсы.

Напомним, осенью 2024 года вышел Metro: Awakening, спин-офф во вселенной "Метро" эксклюзивно для устройств VR. Но ее разработкой занималась не 4A Games, а студия Vertigo Games.

