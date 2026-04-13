Можем перенести успехи производителей в космос: Храпчинский о развитии ОПК Украины

Частно-государственное партнерство в ОПК приносит результаты, и его можно повторить в космической отрасли.

То, что Украина сделала в частном секторе оборонно-промышленного комплекса для нанесения ударов по территории России, можно повторить и в космосе, сказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

Отвечая на вопрос об информации, что Украина готовится к созданию космических войск, и что якобы во время полномасштабного вторжения разведка уже дважды успешно выводила ракету-носитель в космос, а в перспективе прорабатывается вариант возможности сбивания российского "Орешника", он подчеркнул, что Украина как космическая держава может и должна быть.

"То, что мы сделали в частном секторе ОПК на линии боевого столкновения и для ударов по территории Российской Федерации, можно повторить и в космическом секторе. Но для этого нужно финансирование, для этого нужна государственная политика и для этого нужно правильное взаимодействие с украинским ОПК. И, например, между тем же частным сектором и государством", – сказал эксперт.

Храпчинский добавил, что пример опоры на частные компании качественно себя зарекомендовал. В частности, появились частные компании, которые занимаются защитой воздушного пространства. "И так же может произойти в космосе. Но для этого нужно качественное финансирование и какие-то рамки, и границы взаимодействия с государством", – отметил он.

Ракета-носитель Украины в космосе

Как сообщалось, ранее Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил, что с территории Украины во время войны в космос дважды был выведен ракетоноситель – на расстояние 100 и 204 километра.

По словам парламентария, Украина создала воздушную систему, которая в ближайшем будущем может стать воздушным космодромом, который можно будет использовать и для мирных целей, и для противодействия российскому "Орешнику".

Вас также могут заинтересовать новости: