Мадьяр ответил, планирует ли звонить Путину

Мадьяр отметил, что именно Россия является агрессором.

Будущий премьер-министр Венгрии и лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что не будет звонить российскому диктатору Владимиру Путину. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции после победы на выборах.

"Если Путин позвонит мне, то я возьму трубку. Но я не буду звонить ему сам", - сказал Мадьяр.

По словам лидера "Тисы", в случае возможного разговора с Путиным он скажет ему, чтобы тот прекратил войну против Украины.

"Думаю, Путин не послушается моего совета, но я надеюсь, он будет вынужден прекратить эту войну", - добавил Мадьяр.

Будущий премьер Венгрии отметил, что будет стремиться к прагматичным отношениям с Россией, так как Будапешт по-прежнему зависит от импорта российских энергоресурсов. По его словам, он пересмотрит все контракты с Россией и расторгнет их, если это потребуется.

Также Мадьяр подчеркнул, что Россия является агрессором и представляет угрозу для всей Европы.

"Россия представляет угрозу безопасности Венгрии и Европы. Мы знаем россиян - и я говорю не о русском народе, русской культуре или русских людях - это замечательные люди, - а о русском медведе и его роли в истории Венгрии", - заявил Мадьяр.

Кроме того, будущий премьер Венгрии отметил, что его страна и вся Европа в целом должны быть готовы защитить себя.

У Путина отреагировали на поражение Орбана на выборах

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на то, что "прагматические контакты" между Россией и Венгрией будут продолжены с новым руководством. Так он прокомментировал победу оппозиционной партии "Тиса" и ее лидера Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии.

"Венгры сделали свой выбор. Мы с уважением относимся к этому выбору", - сказал Песков.

